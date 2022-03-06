VISA и MasterCard приостановили работу в России: Как теперь будем платить, снимать, переводить деньги

VISA и MasterCard прекратили работать со всеми российскими банками. Фото: Анастасия ОСИПОВА

VISA и MasterCard взяли паузу. До сего момента обе платежные системы прекратили работать с банками, попавшими под санкции. Это - ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. Отныне ограничения коснулись всех банков РФ.

Когда закончится пауза, пока непонятно. Ясно одно, нам предстоит жить в новой реальности, в которой, однако, не все так тревожно, как кажется на первый взгляд. Отвечаем на самые популярные вопросы.

1. Сможем ли мы теперь платить в магазинах?

Сможем. Из заявления Центробанка:

- все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России;

- они будут действовать в обычном режиме до истечения срока их действия;

- внутри страны все операции обрабатываются в Национальной системе платежных карт, созданной в России, и санкции на них не влияют;

- средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны;

2. Сможем ли снимать деньги с банкоматах и переводить деньги на карты других российских банков?

Да. Держатели карт VISA и MasterCard в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

3. Сможем ли за границей снять деньги с карт российских банков платежных систем VISA и MasterCard?

Нет. Трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны.

4. Сможем ли переводить деньги за границу и получать оттуда?

По словам финэксперта Михаила Беляева, переводы за рубеж по этим картам будут заблокированы.

К слову, в Сбербанке международные переводы не делают уже несколько дней.

5. Можно ли будет в России снять деньги с иностранной карты VISA/MasterCard или расплатиться ею?

Карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом, в России работать не будут.

6. Сможем ли делать покупки в иностранных интернет-магазинах – том же Алиэкспрессе?

Не везде. Оплата покупок в иностранных интернет-магазинах исключена.

Но если платформа продаж зарегистрирована в России, рублевые платежи по картам Mastercard и Visa осуществляются. Например, на AliExpress Россия можно оплачивать товары на AliExpress картами, которые были выпущены в России вплоть до срока их истечения. Напомним, что AliExpress Россия – это российская компания, которая действует в России и странах СНГ (за исключением Украины). Совместное предприятие в сфере электронной социальной коммерции создано Alibaba Group, VK, USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и является отдельной компанией от глобальной AliExpress, которая представлена в других странах.

7. У меня заканчивается карта VISA/MasterCard. Я могу сейчас перевыпустить карту своей системы, или только МИР?

В Национальной системе платежных карт сообщили, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банки сами выпустят карту «Мир».

В отдельных банках перевыпуск карт VISA/MasterCard возможен. Например, Альфа-банк заявил, что они будут продолжать выпускать карты этих платежных систем, т.к. надеются на их возвращение в Россию.

8. Какие есть альтернативы?

Сейчас их две: МИР и Union Pay.

МИР

В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. Это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Union Pay

Это карты платежной системы Китая. Их принимают в 180 странах мира. В России до недавнего момента такие карты выпускали несколько банков Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», «Почта Банк» и др. Сейчас их выпуск будет налажен в большинстве банков РФ. Сбер и Альфа-банк уже заявили о подобных планах.

9. Что делать тем, кто сейчас за границей?

Финансовый аналитик Евгений Коган написал в своем телеграм-канале @bitkogan, приостановка деятельности Visa и MasterCard может ударить по многим россиянам, живущим за границей, если вовремя не предпринять меры.

Причем, ситуации, со слов эксперта, могут быть разные. У кого-то ребенок

учится за границей и через карту он получает ежемесячно деньги на жизнь. Кто-то сдал квартиру и с этих денег живет вне России. Или работает на удаленке и зарплату получает на свою карту.

- Полагаю, что сегодня узрим россиян, снимающих за границей наличные со своих российских карт, - пишет Коган. - Несмотря на высокий курс и налоги. И это понятно – никто не хочет оказаться без копейки в чужой стране. Несомненно, повезло здесь тем, кто на Кипре, в Турции или Вьетнаме.

По заявлению Альфа-банка, карты Visa и Mastercard всех банков РФ будут работать по всему миру без ограничений до 9 марта.

С 00.01 (мск) 10 марта они прекратят прием запросов авторизации российских банков.

Поэтому тем, кто находится за рубежом, необходимо снять все средства до этого срока.

10. Будут ли работать ApplePay и GooglePay?

С 10 марта не будут. Есть аналогичный российский продукт MirPay, но он работает только на телефонах платформы Android.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карты, деньги и спецоперация: 10 серьезных вопросов о наших личных финансах, связанных с ситуацией на Украине

Чем нам грозит отключение от SWIFT? Какие сейчас проценты по вкладам? Что будет с пластиковыми картами? Собрали всю информацию (подробности)

Какие российские банки отключают от SWIFT и как это ударит по клиентам

ЕС отключил от SWIFT семь попавших под санкции банков (подробности)

Банковские карты UnionPay: что это такое, как оформить и как пользоваться

Платежная система Китая стала основной альтернативой приостановившим работу в России систем Visa и MasterCard (подробности)