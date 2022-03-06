В первый раз за 8 лет заплакал – встречал войска: жители 15 сел ДНР провели тайный референдум

Житель села Старогнатовка Семен Васильевич Фото: Кадр видео

24 февраля группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободила донецкое село Старогнатовка. Его жителям пришлось последние восемь лет жить под гнетом добровольческих подразделений украинских националистов «Азов» и «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .

Вот как об этом вспоминает житель села Семен Васильевич.

- Восемь лет не плакал – не позволял себе. Сейчас, когда пришли, наконец заплакал. Легче стало дышать. Полсуток просидел на улице, когда встречал наших освободителей, военных, - опять чуть не плачет он от счастья, опираясь на костыль. - Такая радость была, ну как же мы натерпелись от этих айдаровцев. Эти все правосеки - конченные люди. Приходили в село, издевались над стариками. Все искали заполненные бюллетени. Били председателя села, меня, даже матери досталось, положили на спину, скрутили руки. Бессовестные, звери. Меня отец никогда пальцем не трогал! Второй инсульт после их побоев получил.

Пожилой мужчина объясняет, что в 2014 году, когда Крым отделился от Украины, 15 активистов из разных сел Донецкой области решили провести свой референдум. И жители донецких сел проголосовали почти единогласно за отделение от Украины. А потом, кто-то рассказал об этом украинским националистам. Они искали по домам заполненные документы, но найти не могли. Требовали рассказать, кто из активистов принимал участие в референдуме, куда спрятали бюллетени.

- Мы успели закопать с сыном бюллетени в саду. Решили, что время для них придет, и оно пришло, - плачет Семен Васильевич от радости.

Он берет в здоровую руку лопату и идет в сад. Откапывать то, что хранилось в тайне от всех с мая 2014 года.

Чернозем Донбасса поддается лопате легко. Из земли пенсионер достает советские эмалированные кастрюли. В них целлофановые пакеты с заполненными бюллетенями.

- Вот здесь их более 2 тысяч, - показывает пенсионер увесистый пакет.

По словам Семена Васильевича из 85 % проголосовавших в 2014 году земляков, за отделение Донецкой республики от Украины отдали свои голоса 93 % граждан, и только 7 % воздержались или были против.

15 активистов из разных сел Донецкой области решили провести свой референдум. Фото: Кадр видео

- Видно, что мы хотели, как крымчане - самостоятельными быть. У нас все получится, уже получись. Если настроились, должны победить. Мы однозначно будем отмечать свою общую Победу 9 мая. Это был, есть и будет наш общий праздник, - пожилой человек, переживший за последние годы два инсульта, чеканит каждое свое слово.

В ЭТО ВРЕМЯ

Следственным комитетом России возбуждено еще четыре уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

По данным следствия, за период с 4 по 6 марта 2022 года под ударами украинских военных оказались населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, объекты гражданской инфраструктуры. В результате попаданий и разрыва снарядов погибла женщина, получили ранения 12 лиц из числа гражданского населения республик, в том числе двое несовершеннолетних (2008 и 2010 годов рождения). Во время обстрелов были повреждены 63 жилых дома и административных зданий, в том числе здания общеобразовательных школ № 116 в Петровском районе Донецка и № 30 в г. Первомайске ЛНР, детский сад № 35, а также разрушены 12 трансформаторов и 23 линии газопроводов, в результате чего более 2 000 потребителей остались без электричества и теплоснабжения.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 6 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 марта 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 марта 2022 года: В Киеве убили переговорщика, украинцы бросают базы, военного положения в России не будет

В России военное положение не введут (подробнее)

"Три наших КамАЗа сожгли. Но по детям же стрелять не будешь…»: Через что проходят российские колонны по пути на Киев

Спецкор kp.ru Александр Коц передает из-под столицы Украины (подробнее)

Как разговаривать с людьми, которые считают Россию во всем виноватой

Разбираем типичные аргументы западных пропагандистов (подробнее)