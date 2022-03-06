Российскую певицу Нетребко в знаменитой Нью-Йоркской опере заменили украинкой

Оперная певица Анна Нетребко Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как дирижера Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, печальные новости поступили про другого всемирно известного русского артиста: Анну Нетребко.

Анну Нетребко заменили в афише театра.

Фото: metopera.org

Звезда мировой оперы и народная артистка России никак не комментировала события на Украине, но, тем не менее, попала под шквальный огонь культурных санкций. Баварская государственная опера, в которой работала Нетребко, посчитала молчаливую позицию артистки по поводу военной спецоперации РФ «недостаточным дистанцированием» и расторгло с ней договор. О том, что Нетребко не примет участие в мартовских концертах объявил и Миланский оперный театр «Ла Скала».

— Пожалуйста, не несите ерунду! — написала в комментариях к сообщению певица. — И так тошно! Никто меня не увольнял из Ла Скала — я сама туда не поехала — потому что выступать в данный момент не считаю нужным!

Теперь пришли грустные новости из США. По некоторым данным, американская «Метрополитен-опера» намерена завершить сотрудничество с певицей. По крайней мере, в ближайшее время Анна точно не поднимется на подмостки знаменитой оперы Нью-Йорка. Символически (а, может, и демонстративно) ее партии в постановке «Турандот» отдали украинской вокалистке Людмиле Монастырской. Ее муж Юсиф Айвазов тоже не принимает участия в этом спектакле, как раньше (играл принца Калафа).

Сама Нетребко максимально отстранилась от комментариев по теме. Более того — зачистила инстаграм-аккаунт, удалив несколько последних постов, и закрыла профиль. В России Анна выступать тоже не собирается. Официальный представитель артистки Максим Берин подчеркнул, что сейчас «выход на сцену никому не нужен и не правилен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать».