Пролетевшая мимо номинаций на «Оскар-2022» Леди Гага согласилась стать соведущей премии

Обладательница «Оскара-2019» Леди Гага в текущем году осталась без номинации на престижную кинопремию Фото: кадр из фильма

Обладательница «Оскара-2019» Леди Гага в текущем году осталась без номинации на престижную кинопремию, хотя фанаты артистки были уверены, что фильм «Дом Gucci» киноакадемики обделить вниманием не должны.

Фото: кадр из фильма.

Несмотря на то, что Гагу за роль светской львицы и бывшей жены бизнесмена Маурицио Гуччи Патриции Реджани отметили на Critics Choice Awards, «Золотом глобусе», премии Гильдии киноактеров и BAFTA Film Awards, в список номинантов на «Оскар-2022» ни картину, ни режиссера, ни актрису не взяли.

Фото: кадр из фильма.

Что не помешает ей все же появиться на вручении премии в Лос-Анджелесе. Правда, в качестве соведущей. Леди Гага приняла приглашение вручать конвертики и объявлять лауреатов вместе с другими звездами Голливуда — Кевином Костнером, Зои Кравиц, Крисом Роком и Рози Перес.

Фото: Instagram.com

При этом основными ведущими впервые в истории «Оскара» будут три женщины: стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл («Очень страшное кино — 2»).

Фото: кадр из фильма.

— Фильмы вдохновляют нас, развлекают и объединяют по всему миру, — подчеркнул продюсер премии «Оскар» Уилл Пэкер. — Это точная цель шоу в этом году, и мы рады приветствовать первый звездный состав, который выйдет на сцену «Оскара», чтобы помочь нам отпраздновать силу кино и почтить лучших в кинематографе в этом году.

Трансляция церемонии из театра Dolby в Лос-Анджелесе начнется 27 марта в 20-00 по местному времени и пройдет в эфире телеканала ABC.