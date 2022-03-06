Газманов встречает паралимпийцев, Бузова рекламирует шоу, Бероев кается: Как звезды празднуют Прощеное воскресенье

Певец Олег Газманов Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 марта начинается одно из самых серьезных испытаний для православных христиан — Великий пост. Это значит, что накануне отмечается Прощеное воскресенье: день, когда верующие просят прощения за грехи не у Бога, а друг у друга, после чего с чистым сердцем приступают к заговенью.

Звезды российского шоу-бизнеса в этот день тоже нередко обращаются к подписчикам с добрыми словами. Ксения Алферова выступила за прекращение вражды.

Фото: Instagram.com

— Простите меня, пожалуйста, кого невольно обидела словом или делом, — обратилась актриса. — Замечательный сегодня день, чтобы прекратить профессионально раздуваемую вражду сейчас между людьми по всему миру. Давайте остановимся, посмотрим друг на друга, примем и простим! Мы можем, у нас получится!

Фото: Instagram.com

Ее муж Егор Бероев, еще недавно призывавший людей не повиноваться обязательной вакцинации, процитировал на странице в инстаграме текст РИА Новости, посвященный заблуждениям о Прощеном воскресенье. И извинился за свое поведение.

— Духовенство наставляет мириться друг с другом как можно чаще, — говорится в статье.— Для того и существует в календаре день, когда верующим напоминают о самом важном. Воскресным вечером в храмах происходит одно из самых трогательных церковных действ — чин прощения. Простите меня, если обидел словом или делом.

Некоторые стараются подкрепить веру делом. Так, Олег Газманов решился поехать в аэропорт, чтобы встречать безбожно отстраненных от Паралимпиады российских спортсменов.

Фото: Instagram.com

— Меня здесь давно не было в связи с атакой на мои соц.сети и телефон, — написал певец. — Сегодня еду в Шереметьево встретить и поддержать наших паралимпийцев. У нас на олимпиаде отняли флаг гимн и теперь ударили по людям, для которых спорт единственная опора и стимул выжить. Вокруг нас множится злоба и ненависть. История повторяется. Нужно быть вместе, чтобы выстоять! Всех с Прощеным воскресеньем! Мира и добра.

Максим Галкин, концерты которого сейчас отменяются и переносятся, вдохнул частичку весеннего настроения в праздник, разместив выступление жены, поющей песню «Одуванчик».

— С Прощеным Воскресеньем! — поздравил юморист.

С традиционно спонтанным и очень эмоциональным постом выступил Дима Билан. Он процитировал свой же январский пост и признался в любви России.

Фото: Instagram.com

— Мы люди...в какой бы ты стране не жил! — констатировал Дима. — А я живу и родился в Советском Союзе — России — я люблю ее!! Ее землю и плоть, и воздух, и природу и ее многонациональность!!! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок — я могу сравнивать! И поверьте, у нас потрясающая страна и государство! Прошу ВАС — цените её! Да, мир —(планета) прекрасна, а Родина — Мать! Родина — МАМА! #Россиямойдом. Прошу вас, дайте силы нам, наши отцы!!! С Прощеным воскресеньем. Простите меня.

Ну а те, кто далек от религии, предпочитают игнорировать праздник и просто делятся сообщениями по работе. К примеру, Ольга Бузова рекламирует шоу «Звезды в Африке», в котором принимает участие в качестве ведущей.

— «Дальше будет еще сложнее» — сказала она, и была права, — написала Ольга, опубликовав анонс программы.