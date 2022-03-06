Киев готов согласиться на демилитаризацию, денацификацию и нейтральный статус?

Член украинской делегации, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Очень интересное заявление прозвучало о ходже идущих переговоров между Украиной и Россией от члена украинской делегации, руководителя фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамия. Так, например, он рассказал, что обе стороны довольны атмосферой на переговорах.

- Насколько мне известно, обе стороны довольны тем, что две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам, - заявил он в интервью телеканалу Fox News. А еще подчеркнул, что есть шансы договориться по всем вопросам, кроме двух: о Крыме и о ЛДНР.

Напомним, что в список требований российской стороны изначально входили не только отказ Украины от притязаний на Крым и ДНР с ЛНР, но и денацификация, демилитаризация и нейтральный статус этой страны, начиная от заключения соглашения и на веки вечные. И Киев поначалу "быковал" и пытался диктовать свои условия, не соглашаясь ни на что.

Получается, что на нейтральный статус и на денацификацию с демилитаризацией руководство Украины уже принципиально согласно или же не считает это чем-то запредельным. Однако, господа, скорее всего, несколько припоздали.

Им говорили, и весь ход истории последних лет показывает, что первое предложение Путина обычно является самым щедрым и самым щадящим партнера или противника. Если он не соглашается, то условия ужесточаются.

Поздно, граждане ди-джеи (Арахамия – не только влиятельный парламентарий, но и известный на Украине ди-джей) и прочие министры. Это были прежние условия, которые предполагали сохранение государства практически в нетронутом виде. А теперь, похоже, уже не обойтись без капитуляции.

Тем более, что веры той стороне нет никакой. Они не отвечают ни за свои слова, ни за свои обязательства. Что, например, произошло с гуманитарными коридорами по эвакуации мирного населения из того же Мариуполя. Вчера была сорвана первая попытка эвакуации, сегодня – вторая. Даже если официальная украинская власть что-то обещает, не факт, что это одобрит настоящая власть. Например нацбатальоны, которые сейчас держат гражданских жителей заложниками в населенных пунктах и делают из них настоящий "живой щит", как это обычно проделывают террористы.

Вспомним, что легендарный погибший вчера командир "Спарты" Воха попал под огонь этих террористов, когда эвакуировал местных жителей, попросивших о помощи.

Окончательным моментом истины станут завтрашний третий этап переговоров. Или украинцам придется согласиться на российские условия, или операция будет продолжена. Дор сих пор украинская сторона использовала передышки во время переговоров для передислокации своих частей. Но больше эта хитрость не прокатит. И если украинская сторона, понесшая, кстати, потери в своем составе (напомним, в Киеве своими был застрелен один из членов делегации) не согласится на разумные условия, то вряд ли эти переговоры будут продолжаться до бесконечности, потому что им так хочется, и потому что на них "обе стороны слушают друг друга".

Надо было соглашаться сразу.

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