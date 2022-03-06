Украина занималась разработкой биологического оружия

В полтавской и харьковской лабораториях разрабатывали биологическое оружие. Фото: Shutterstock

Возможно многие видели в сети кадры, как сотрудники Службы безопасности Украины спешно сжигают какие-то документы. Сжечь все не удалось. В руки российских войск попали документы из биолабораторий США, которые находись в Харьковской и Полтавской областях Украины.

- В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор представил журналистам копии указаний Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях. Остальные найденные документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

- Очевидно, что с началом специальной военной операции, у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, - отметил Конашенков.

В Минобороны России подчеркнули, что во все американские биолаборатории Минздравом Украины по рекомендации США были направлены указания об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов. Это было сделано, чтобы скрыть факты нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что на Украине находится 16 подобных военных биолабоораторий США. Чем они занимались, а главное, чем может обернуться поток беженцев в Европу с такими опасными материалами, можно только догадываться. Отметим, что бактериологическое или биологическое оружие является оружием массового уничтожения. Ответом на его применение станет удар ядерным оружием.

Представитель Минобороны России также сообщил об успешном продвижении Группировки войск Луганской, Донецкой народных республик и российских Вооруженных Сил. Все большую роль берет на себе авиация. С помощью высокоточного оружия уничтожаются укрепрайоны противника, склады и военная техника.

За день истребительной авиацией и ПВО ВКС России был уничтожен аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице, сбито еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.

- Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена, - подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор отметил, что разведке известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. И обратил внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, будет расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

Конашенков также попросил работников военно-промышленного комплекса Украины покинуть рабочие места, так как в ближайшее время все их предприятия будут уничтожены в рамках задачи по демилитаризации Украины.

- Российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, - заявил Конашенков, и призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и незамедлительно покинуть территории своих предприятий.

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