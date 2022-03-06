Известные телеведущие без тюнинга: как выглядели Малышева, Кудрявцева и Гузеева в начале карьеры

Роза Сябитова в 60 лет и 33 года. Фото:Instagram и кадр программы «Давай поженимся», Первый канал.

Для телеведущих внешность – рабочий инструмент, поэтому они постоянные клиенты косметологов и вечно сидят на диетах. Рассказываем секреты красоты долгожителей нашего телеэфира и показываем, как они выглядели до уколов красоты, филлеров и прочего тюнинга.

Роза Сябитова

60-летняя Роза Сябитова 14 лет ведет «Давай поженимся». На архивном фото Сябитовой 33 года, и она в 1995-м году открыла свое агентство знакомств. Потом была ведущей проекта «Ищу любовь» на кабельном канале. Образование у Розы Раифовны техническое – она инженер-программист. Свахой она стала после перестройки и смерти мужа, когда самой надо было кормить сына и дочь.

Сейчас Роза вспоминает как ей было тяжело в лихие 90-е одной поднимать детей, и говорит, что из любой самой сложной ситуации всегда есть выход: «Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Все рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик. Правду говорят: пришла беда - отворяй ворота. От инфаркта умирает муж, криминальные структуры отбирают бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезают, подобно пене на морском берегу. Как жить дальше?» Роза справилась, изучила нюансы новой профессии, стала свахой и психологом.

Роза Сябитова следит за внешностью: делала липосакцию, абдоминопластику, блефаропластику, новую грудь, подтяжку лица.

Екатерина Стриженова

Екатерина и Александр Стриженовы — бабушка с дедушкой — сейчас, родители 20 лет назад. Фото: Instagram.com

Екатерина и Александр Стриженовы в этом году отметят 35-летие супружеской жизни. Екатерина на работе каждый будний день – в эфире «Время покажет» и «Доброе утро». Но на годовщину свадьбы традиционно берет несколько дней отпуска. Живут Стриженовы дружно: особенно любят проводить свободное время с внуком Петей – на фото он у них на руках.

Екатерина Стриженова возраст не скрывает – ей 53 года, а выглядит звезда ТВ гораздо моложе цифр в паспорте. В жизни Стриженова миниатюрнее, чем в телевизоре – экран прибавляет 6 – 7 кг. Поэтому Екатерина постоянно на диетах, недавно в ее гримерке в Останкино даже тренажер стоял, чтобы в перерывах заниматься. Пластику и аппаратную косметологию звезда ТВ и актриса не делала, поддерживает лицо раз в полгода «уколами красоты» - ради упругой кожи, свежего цвета лица, разглаживания складок.

Елена Малышева

Елена Малышева сейчас и 30 лет назад. Фото: личный архив и Globallookpress.com

Ведущая программы «Здоровья» и «Жить здорово» Елена Малышева пользуется достижениями современной косметологии. Тем более у звезды ТВ есть собственная медицинская клиника. Малышева не скрывает: «Я колю ботокс уже лет 20. Просто нужно выбирать грамотного косметолога. Когда эта технология появилась в России - я экспериментировала и с ботоксом, и гиалуроновой кислотой. Считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Лучше не есть и не пить, чем ходить морщинистой бабкой. Я далека от идеи, что морщины - это лучшее, что я заработала».

60-летняя Елена Васильевна уверенно держит вес, контролирует питание, много ходит пешком. Профессор Малышева – большая модница, в ее гардеробе много интересных платьев от российских дизайнеров. На архивном фото Елена Малышева больше 30 лет назад: она уже окончила мединститут с красным дипломом (специализация - неотложная помощь) и стала работать терапевтом. На ТВ теледоктор Малышева с начала 90-х годов.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева возраста не стесняется: сейчас и в 25 лет. Фото: личный архив и кадр программы «Давай поженимся», Первый канал.

62-летняя ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева морщинок не стесняется: «Не стареет тот, кто не живет. Благодарю судьбу за все». Она в отличии от многих звезд-ровесниц не стала «перекраивать» лицо у пластического хирурга. Гузеева за собой следит по-другому: часто бывает у косметолога, пробует современные процедуры аппаратной косметологии. Лариса Андреевна ведет вечный бой с лишним весом – регулярно проходит оздоровительные, очищающие программы в спа-центрах и клиниках.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева сейчас и 20 лет назад. Фото: Globallookpress.com и Instagram.com.

Про 50-летнюю ведущую программы «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву коллеги говорят – «законсервировалась». Лера пластику не делала, а с годами только молодеет. После того, как звезда удалила грудные импланты у нее теперь и грудь своя – ничего искусственного. На диетах Кудрявцева не сидит – может есть что хочет и не толстеть. Она даже «уколы красоты» перестала делать из-за открывшейся на них аллергии. Вот такие чудеса генетики. Кудрявцева на ТВ с 1995 года, а это значит столько лет под толстым слоем грима, поэтому вне работы не красится.