Россияне сплотились вокруг армии во время спецоперации на Украине

Большинство россиян поддерживают Российскую армию. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Согласно опросам абсолютное большинство россиян доверяют российской армии. Таковых по данным ВЦИОМ сегодня 84%. Это максимальный показатель за всю историю опросов. Не доверяет вооруженным силам сейчас только 10% опрошенных.

Что касается самой спецоперации на Украине, которую проводит Минобороны, то ее поддерживают почти три четверти респондентов - 71%, а 70% уверены, что она проходит успешно.

Почти половина респондентов считают, что эта спецоперация преследует цели защитить Россию и не дать НАТО разместить военные базы в подбрюшье России. Каждый пятый (19%) уверен, что речь идет о смене политического курса Украины (19%), 18% говорят, что идет борьба за русскоязычное население ДНР и ЛНР и только 5% уверены, что Россия хочет оккупировать Украину и присоединить к себе.

Закаливающий уровень доверия к армии и одобрение спецоперации на Украине - это взаимосвязанные вещи, уверен сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

- Это результат очень серьезной работы под руководством президента и качественной модернизации наших Вооруженных сил. Сегодня наша армия – это совершенно другая армия по сравнению с тем, что мы видели даже 10-15 лет назад - прекрасно обученные, подготовленные, получившие серьезный опыт в той же Сирии… новейшие системы вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. Граждане видят, что это серьезные вооруженные силы, боеспособные, великолепно оснащенные, сплоченные, с очень хорошим, грамотным командованием, которые способны защитить наши интересы, защитить страну, защитить каждого гражданина. Поэтому эти цифры полностью отражают реальную ситуацию. И очень важно, что президент уделяет такое внимание и боеспособности наших Вооруженных сил.

А вот уровень поддержки спецоперации напрямую зависит от того, как действуют наши военные на Укрине, считает сенатор:

- Мы видим сегодня, что операция проводится очень грамотно, планомерно… Да, это непростая операция, но никто и не говорил, что будет просто - Украину накачали оружием, амуницией, экипировкой. Там работали западные инструкторы, воюют наемники из западных стран… Но самое главное, что наши Вооруженные силы берегут гражданских людей, поэтому работают не на полную мощь и задействуют далеко не все силы и средства. Честь им и хвала, это высокая моральная позиция наших Вооруженных сил и нашего государства в целом. И это добавляет авторитета и в стране, и в мире нашим военным, несомненно.

А вот протестные настроения, которые сейчас разыгрались в стране - это предательство, уверен Долгов, особенно это касается «звезд» и блогеров, которые сейчас массово поливают грязью власть и военных:

- Выходит подавляющее меньшинство на самом деле. И на улице, и в сетях они громко кричат иногда, но это абсолютное меньшинство, это мизер по сравнению с населением страны. В такой период в жизни страны, когда нужно сплотиться, несмотря на какие-то политические предпочтения – это предательство. Надо называть вещи своими именами. Это пораженческая позиция. Они забыли и про Одессу, и про Донбасс, про убийство мирных людей (или не знают про это). Особенно это касается тех деятелей культуры, представителей интеллигенции, которые очень неплохо жили все последнее время (и живут) за государственный счет. Мы все их знаем и видели их на экранах чуть ли не каждый день. Вот эти люди забыли о том, что есть долг, который они должны отдать своей стране, народу. Они об этом забыли или намеренно игнорируют. Но это говорит об их гражданской позиции. Все против войны. И Россия сейчас эту войну заканчивает.

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