Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс продала дом с привидениями. Спать мешала женщина-призрак, сидящая на кровати

Кортни Кокс снялась в новом сериале. Фото: кадр из фильма.

В прошлом году ключевые актеры культового американского сериала «Друзья» собрались, чтобы сняться в спецэпизоде проекта и поностальгировать об ушедшей молодости на том самом диване.

Однако из информационного поля звезды проекта после этого не пропали. В странную ситуацию угодила Кортни Кокс (в сериале — Моника Геллер). В эфире вечернего шоу Джимми Киммела во время презентации нового комедийного проекта «Сияющая долина» актриса призналась, что вынуждена была продать дом на бульваре Лорел Каньон в Лос-Анджелесе из-за паранормальных явлений.

Фото: Кадр видео

Несмотря на то, что в доме до этого раньше жила американская королева бурлеска Джипси Роуз Ли, а после певица Кэрол Кинг, там постоянно творилась какая-то чертовщина.

— Я сначала не поверила, — вспомнила Кокс первую реакцию на предупреждения о странном призраке, якобы обитающем в комнатах.

Фото: кадр из фильма.

Вместе с Кинг они решили провести сеанс изгнания демонов, но Кортни не придавала особенного значения мероприятию, потому что относилась к этому не всерьез. Однако в процессе общения с Кэрол выяснилось, что еще в доме проживала пара, которая дико разругалась и разъехалась после развода, потому что часто видели незнакомую женщину, сидящую на их кровати.

Кокс не поверила в легенду и начала жить в доме. И, несмотря на то, что сама ни с какой женщиной не сталкивалась, гнетущее ощущение актрису не оставляло. Живет-то она в одиночестве. Последней каплей стала доставка от курьера UPS, который поинтересовался: «Вы знаете, что в этом доме обитают привидения?»

— Да? Почему вы так думаете? — переспросила звезда.

— Потому что за вами кто-то стоит, — ответил он.

Тогда Кортни и решила избавиться от злосчастного жилища. Куда теперь переехала актриса, она решила не сообщать.

Фото: кадр из фильма.

Может, проклятие преследует артистку после съемок в фильме «Крик». А может, это призрак недовольной специальным эпизодом «Друзей» фанатки приходил выказать актрисе негодование. А может, просто удачная байка для промо-кампании сериала «Сияющая долина», в связи с премьерой которого Кокс и приходила в студию американского телешоу. Потому что по сюжету премьерной ленты героиня Кортни, известная писательница, переезжает в загадочный дом, в котором происходит необъяснимое: появляется странная женщина, которая спрашивает «Что ты делаешь в моем доме?» и начинает мешать создавать роман новой домохозяйке.

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