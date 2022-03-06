Владимир Машков ставит «Схватку»

Пьеса «Ripcord», в русском переводе «Схватка», ставится в России впервые.

Пьеса «Ripcord», в русском переводе «Схватка», ставится в России впервые. «Табакерка» уже делала подобные открытия и выпускала спектакли по неизвестным московской публике пьесам. «И никого не стало» по Агате Кристи и «Ночь в отеле» британского драматурга Терри Джонсон – были новинками для российского зрителя.

Теперь на Сцене на Сухаревской очередной дебют.

Пьеса американского драматурга и сценариста Дэвида Линдси-Эбера «Ripcord» имеет самый высокий читательский рейтинг среди его произведений. Сам писатель -лауреат Пулитцеровской премии (за пьесу «Кроличья нора»).

«Ripcord» переводится, как вытяжной трос, веревка, которая раскрывает парашют. «Это как в жизни – сначала тебя швыряют в полную неизвестность, потом ты в ужасе падаешь в свободном полете, уверенный в своей неминуемой гибели, а потом находишь кольцо и вытяжной трос, дергаешь, и вуаля. Медленно летишь и наслаждаешься видами», - говорит один из героев пьесы.

В русской версии название «Схватка», где поле битвы – комната в доме престарелых. В левом углу «ринга» – жизнерадостная старушка Мэрилин, в правом – старушка-злючка Абби. Бой предстоит без правил, в котором все средства хороши. В ход идут жестокие подставы и безжалостные розыгрыши. Причина непримиримой вражды – радикальное несходство характеров. Сработает ли «рипкорд» и успеют ли заклятые подруги раскрыть свой парашют, чтобы замедлить свободное падение и «насладиться видами».

Режиссер спектакля Владимир Машков считает, что для артистов эта пьеса подарок, дает прекрасный материал для абсолютного перевоплощения. «Во всех возрастных ролях – молодые артисты: обитателей пансионата для пожилых людей будут играть студенты, а главных героинь-старушек — Алена Лаптева и Яна Сексте, - говорит Машков. - Реализация такой сложной актерской задачи любопытна для зрителей, чрезвычайно увлекательна для артистов и очень полезна для студентов. Пьеса современная, диалектическая и она лихо написана. Единство и борьба противоположных характеров героинь здесь не только источник комичных и трагичных ситуаций, но и залог бесконечного творческого освоения мира».

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