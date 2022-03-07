Военная спецоперация на Украине 7 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые важные новости о ситуации в Донбассе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Проведение военной спецоперации на Донбассе по защите населения, объявленная президентом России Владимиром Путиным, продолжается. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 марта 2022 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал официальное обращение США, Канаде, Британии, Германии, Франции, Италии, Японии о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка.

Народная милиция ДНР сообщила об обстреле украинскими националистическими формированиями колонны беженцев, которые пытались покинуть город Мариуполь по гуманитарному коридору. По предварительной информации ведомства, четверо мирных жителей при обстреле были ранены, двое погибли.

Российский Следственный комитет проверит информацию о том, что украинские военные и националисты намеревались атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Такое поручение дал руководитель СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

21:18 В Белоруссии завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Глава делегации РФ Владимир Мединский выразил надежду, что 8 марта гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из зоны боев заработают - Украина дала заверения в этом.

19:36 Народная милиция ДНР сообщила, что с начала спецоперации по освобождению Донбасса погибли 47 защитников республики, 179 получили ранения

19:03 Силы ДНР вышли на границу Запорожской области Украины — Басурин

18:07 Украинские нацисты в Мариуполе разворачивают огневые точки в домах с надписями "не стреляйте – здесь дети!", это тактика террористов - Минобороны РФ. Также сообщается, что продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов.

17:23 ЕС ожидает, что в страны сообщества въедут около 5 млн беженцев с Украины, заявил Боррель.

16:40 Ряд стран ЕС, в том числе ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление - Блумберг.

16:33 Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии, заявили в Минобороны РФ.

16:30 Отправление Западом на Украину наемников и военной техники спровоцирует катастрофическое развитие ситуации в этой стране, заявила Захарова.

16:10 Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения в освобожденной от украинской армии Кряковке в ЛНР пыточной и найденного там тела мужчины, сообщает СК РФ.

15:46 Украинские беженцы смогут легально находиться на территории Польши 18 месяцев с возможностью продления этого срока.

15:40 Путин заявил, что украинские нацбатальоны препятствуют эвакуации населения, прибегая к насилию в отношении жителей и провокациям.

15:34 Путин в разговоре с главой Евросовета призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей и заставить Киев уважать гуманитарное право.

15:26 Международный суд ООН пообещал "как можно скорее" принять решение об обеспечительных мерах по иску Украины к России.

15:11 Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам украины.

15:04 Песков заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию "в любой момент", если Киев выполнит условия РФ. Так, Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР, внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".

15:03 Россия завершит демилитаризацию Украины — Песков.

14:57 Население о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации по открытым РФ гумкоридорам Киевом не оповещалось, сообщили в Гумштабе РФ.

14:56 За три часа на объявленных шести гуманитарных коридорах зафиксировано 172 обстрела со стороны украинских войск и националистов, сообщают российские военные.

14:50 В гуманитарном штабе заявили, что украинская сторона сегодня утром согласилась на открытие коридоров по предложению российской стороны, за исключением направленных в Россию. По состоянию на 13:00 украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.

14:37 Один автобус с жителями Украины, прошедшими по гуманитарному коридору, пересек границу с РФ, сообщает корреспондент ТАСС.

14:31 Прошла первая встреча представителей Минобороны РФ и ООН по гуманитарной ситуации на Украине, сообщили в МО РФ.

14:20 Украинская делегация сообщает: начало третьего раунда переговоров запланировано на 16.00 по киевскому времени (17:00 по мск).

14:17 Премьер Индии Моди обсудил по телефону с Путиным ситуацию на Украине.

14:05 Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны, заявил Орбан.

14:00 Cоветник главы Офиса Зеленского Подоляк заявил, что Киеву придется заплатить за сложившуюся ситуацию жизнями простых людей, а еще упрекнул Запад в трусости - из-за того, что небо над Украиной до сих пор не закрыто.

13:53 Басурин заявил, что в ближайшие дни начнётся зачистка Мариуполя от украинских военных.

13:24 Россия обладает мощью, не сравнимой по масштабу с возможностями Украины, заявил Блинкен.

13:22 Секретарь СНБО Украины — России: вы пришли на нашу землю – мы придем к вам.

12:07 Миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину.

11:46 Вице-премьер Украины Верещук выступила против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию. Она заявила, что предложенные Россией гуманитарные коридоры неприемлемы, и Киев от них отказывается.

11:29 Минобороны РФ: вчера украинские националисты в Мариуполе использовали около 150 мирных жителей в качестве живого щита, открывали огонь по бойцам ДНР из-за их спин. В результате украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан.

11:27 Всего за время специальной операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины, заявили в МО РФ.

11:19 У Зеленского есть "зашифрованное оборудование", предоставленное американцами, которое позволяет ему "безопасно" общаться с Байденом, пишет New York Times.

11:13 Вопросы Украины и Тайваня совершенно разные, и их нельзя сравнивать — МИД КНР.

11:12 США и НАТО менее чем за неделю предоставили Киеву более 17 тыс единиц противотанкового оружия, пишет New York Times.

11:07 Почти вся территория ЛНР освобождена, оставшиеся населенные пункты взяты в кольцо, заявил глава республики.

11:05 Советник главы администрации президента Украины заявил, что переговоры с Россией о коридоре для эвакуации продолжаются.

10:47 "Газпром" поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме,.

10:21 Китай надеется, что РФ и Украина добьются прогресса в третьем раунде переговоров, заявил глава МИД КНР.

10:17 Новая Зеландия вводит санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу.

10:16 Китай готов продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров межу Россией и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество.

10:12 Politico: в Сенате США назвали введение бесполетной зоны на Украине третьей мировой войной.

10:11 Глава МИД Китая заявил, что для решения украинского вопроса необходима холодная голова, а не подливание масла в огонь.

10:02 Киев предпринимает все возможное для открытия гумкоридоров в Мариуполе, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

10:00 Министр обороны Украины Резников заявил, что в вопросе поставок стране оружия и боеприпасов есть существенный прогресс и пообещал России "сюрприз".

9:45 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске.

8:37 ВСУ пытались нанести ракетный удар по Ростовской области, заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ракеты Точка «У» сбила система ПВО.

8:18 Попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, будет вестись контроль с помощью беспилотников, сообщает гуманитарный штаб.

8:15 По просьбе Макрона к Путину Вооруженные силы РФ с 10.00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум.

7:49 В ЛНР заявили о 12 обстрелах населённых пунктов республики со стороны украинских военных.

7:35 Пожар начался на Луганской нефтебазе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

00:15 Производитель продуктов питания Fazer объявил о приостановке деятельности в России

23:45 Netflix приостанавливает работу в России

23:30 Danone приостанавливает инвестпроекты в России

22:01 Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в ДНР командиру батальона Владимиру Жоге

21:46 TikTok приостанавливает работу в России

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