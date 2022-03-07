«Бойцы ВСУ! Срочно выходим из города!»: оборону Мариуполя начали ломать

Город Мариуполь выглядел апокалиптически.

Город Мариуполь выглядел сегодня апокалиптически, как задник театральной сцены, размалеванный рукой умелого художника. В другой ситуации я бы не поверил, что такое можно увидеть в реальности: «фотошоп», нарисовали! Но, я наблюдал происходящее своими глазами.

Над городом вставали столбами дымы, подсвеченные вечерним солнцем через прорехи в тучах. Билось оранжевое пламя над компрессорной станцией газопровода, и я слышал его рев. Ветра не было и дым, столбами уходящий в небо, остыв, затянул приморскую часть Мариуполя, как утренний туман.

- Два «грача» днем вылетели из облаков и так красиво разошлись. Один полетел куда-то вправо, а второй клюнул туда, где горит, развернулся и над нами прошел, я думал, верхушки деревьев задел…

Над промзоной Мариуполя поднимается дым. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ополченец с позывным «Шершавый», наш провожатый, вернул мне зажигалку и пачку сигарет. Мы сидели в какой-то канаве, заплетенной кустами, покуривали и беседовали, а на краю поля, в желтой траве, копошилась авиаразведчики из нашего батальона. Мы долго добирались до этой точки, какими-то буераками и вот, итог: между нами и Мариуполем было только большое поле, на краю которого ясно читались многоэтажки. Несколько часов назад, в новостных интернет-каналах сообщили, что наши вошли в промзоны города, закрепились и ведут там бой. Стоят подобные новости этой войны не дорого – я не слышал трескотни так называемой «стрелковки», а значит, никакого боя там не было. Мариуполь молчал и чадил. Лишь за нашими спинами методично била батарея и снаряды с шелестом проходили над головами. Но, рвались эти снаряд где-то совсем далеко, на пределе слышимости.

«Шершавый» показал куда-то вбок:

- Что там за село?

Я машинально повторил виденное на дорожном указателе: «Талакiвка». «Шершавый» скривился и плюнул под ноги:

- Знаешь такое село Еленовка? А знаешь, как назвали эту Еленовку? Оленiвка! Там что, олени б…живут?

Я знал Еленовку, и хорошо ее запомнил, навсегда. В 2016 году, «воины света» накрыли минометами очередь из гражданских машин, ждавших открытия перехода через линию фронта. Среди погибших была беременная женщина. Я бродил среди покореженных автомобилей и кусков человечины, и чтобы хоть чем-то загрузить свой стремительно выгорающий мозг, думал: в сегодняшние сводки запишут 15 убитых или все-таки 16? И внятного ответа у меня не было.

Работает авиаразведка. Фото: Дмитрий СТЕШИН

СМС из Мариуполя

К нам подошел еще один боец, присел рядом и вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что там на экранчике у пилота квадрокоптера. Подойти и заглянуть – он не решился, к авиаразведке тут относятся с уважением, это глаза окопников. Боец лишь мечтательно заметил:

— Вот бы до улицы Шевченко долететь! Посмотреть, как там моя квартира! Восемь лет не видел!

- Родня там осталась?

- Только двоюродные, мать давно в Донецк перевез. Веришь, пятьдесят лет в этом городе прожил! Пока только смс-ку получил из Мариуполя. Телефон почему-то заработал.

Мой собеседник показал мне надпись на экранчике: «Уваг! Бiйцi ЗСУ! (ВСУ, - прим.)Термiново (срочно – прим.корр.) виходьми з Марiуполя!».

СМС из Мариуполя Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я уже привык, что в радиусе 20 километров никакой связи здесь нет давным-давно. СМС-ка пришла из города, но по иронии судьбы, ее отправили наши же военные пропагандисты. Благо, республиканский оператор «Феникс» создавали на базе перепрошитых украинских сотовых станций. Вот и пригодилось.

Наконец, авиаразведчик Тоха ловко поймал квадрокоптер рукой и бросил мне: «уходим». Тоха – бывший авиадиспетчер Донецкого аэропорта, нашел себя в «микроавиации» и мечтает, что после конфликта, будет так же ловко сажать настоящие самолеты в России. Например, на Севере, за Полярным кругом. То, что его страна внезапно может расшириться, Тоха, кажется, понял совсем недавно и полностью эту мысль еще не осознал, не переварил. Уже в машине он заметил мне:

- Хорошо полетали. У нас же знаешь, сколько в армии героев! Все хотят заслужить медаль «За чистое небо Донбасса».

Бывший авиадиспетчер нашел себя в «микроавиации». Фото: Дмитрий СТЕШИН

Конечно, такой медали нет в реальности, это фронтовой юморок, а вот бдительных бойцов, готовых сбить садящийся квадрокоптер – сколько угодно. Несколько дней назад, такой «зенитчик-любитель» подстрелил очередной аппарат авиаразведчиков…

Обратно, в располагу, ехали уже привычным путем, через цепь только что освобожденных деревень. С грузовика раздавали гуманитарку. Толпа МЧС-ников опрашивала местных жителей, что-то записывая в блокноты – начиналась мирная жизнь. Командиры ждали наши аэросъемку. Тоха лишь показал мне на экране ноутбука один из результатов сегодняшней работы. На поле, примыкающем к городу, уже зазеленели озимые. И прямо по этой зелени, из одной точки, расходились три черные автомобильные колеи. Они шли к вражеским позициям, причем сами блиндажи или опорные пункты были не видны, как мы не увеличивали картинку.

Еще одна важная деталь: было много разговоров от том, что тербатовцы ставят на крышах крайних многоэтажек минометы. Но аэросъемка показала, что крыши пусты...Я оставил авиаразведчиков изучать материал и пошел писать репортаж.

Ровно в 21.30, черное небо над нашей располагой вдруг осветилось до самых звезд. Вспышки шли сериями по пять, а звуки разрывов доходили до нас только через 15-20 секунд. Не смотря на чудовищное расстояние, земля под ногами чуть вздрагивала. Кажется, оборону Мариуполя начали ломать…

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