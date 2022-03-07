Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 марта 2022 года: расстрел во время эвакуации, убежище для Зеленского и биологическое оружие для США

Минобороны устроило в течение дня несколько брифингов
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно Владимиру Жоге ("Вохе") "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга" (посмертно). Напомним, вчера звание Героя ДНР командиру разведбатальона "Спарта" Жоге посмертно присвоил глава ДНР Денис Пушилин, а 6-го марта он вручил награду отцу Владимира, ставшего командиром "Спарты".
Вторая попытка эвакуировать мирное население из Мариуполя и Волновахи снова была сорвана. И это, несмотря на то, что из Запорожья вышла колонна автобусов, чтобы вывезти жителей этих городов. Нацбаты, закрепившиеся в городах, не пропустили людей. Из полумилионного Мариуполя удалось вывести в сторону Новоазовска всего порядка 150 человек, прикрытие которых осуществляли военные ДНР и РФ. Но и они были подвергнуты обстрелам. В результате обстрела колонны эвакуируемых украинским нацбатальоном два человека погибли, еще несколько получили ранения.
Минобороны Украины даже отчиталось о своих боевых успехах в воскресенье на Мариупольском направлении, очевидно, забыв про режим тишины для эвакуации по гуманитарному коридору.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с советом попросить убежище для себя и семьи у президента России Владимира Путина. По словам Кадырова, он лично готов просить об этом Путина. При этом, по словам главы Чечни, если "Зеленский уйдет в сторону Польши", то повторит участь Саакашвили, "которого подставили и, в конце концов, вернули на свою Родину на скамью подсудимых". А газета "Вашингтон пост" написала, что в Литве находится большая группа американского спецназа, которая должна обеспечить эвакуацию Зеленского в Польшу, откуда ему предстоит руководить "украинскими партизанами".
Как всегда, Минобороны устроило в течение дня несколько брифингов, из которых следовало, что к исходу прошедшего дня у Украины практически не осталось боевой авиации и серьезных средств ПВО. Кроме того, Минобороны предъявило документы, из которых следовало, что в биологических лабораториях на территории Украины на деньги США и под руководством Пентагона шла работа по созданию биологического оружия.
За вчерашний и неполный сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, ВВС Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета, за сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, а также за сутки истребительной авиацией РФ сбиты два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2".
По состоянию на вечер 6 марта военные ДНР освободили 68 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск. А войска ЛНР взяли под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка. Что же касается действий ВС РФ, то к исходу воскресенья с начала операции они уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.
Отсутствие авиации у ВВС Украины косвенно подтвердил и сам Зеленский, заявив, что страны НАТО просто обязаны либо "закрыть небо" над Украиной, либо передать Киеву боевые самолеты. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ сообщил, что США дали "зеленый свет" странам НАТО на передачу Украине боевой авиации, но оба они не стали конкретизировать, где она будет базироваться. На Украине самолетам базироваться негде, а вылетать на боевые из Польши или Румынии, значит, подвергать риску удара российских ВКС территории этих стран, потому что они становятся в таком случае полноценными участниками конфликта. Впрочем, Евросоюз уже заявил, что он не будет финансировать отправку боевых самолетов на Украину.
Генеральная прокуратура Украины разошлась не на шутку и чуть ли не гопак сейчас исполняет. Буквально на днях Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об аресте украинским судом, как водится, "самым честным и справедливым" российского режиссера Никиты Михалкова. Естественно, заочно. На следующий день аналогичная "кара" постигла Олега Газманова, а в это воскресенье такой же заочный удар украинской правоохранительной системы был нанесен по Тинатин Канделаки. Впрочем, Тина в долгу не осталась и буквально размазала по стенке украинских правоохранителей, убедительно показав их непрофессионализм и полное дилетантство. "Если бы мы встретились в независимом суде, который, как и положено, блюдёт состязательность процесса, судья разнёс бы вас за столь слабую подготовку к заседанию", - сообщила Канделаки Генпрокурору Украины. В общем, на зубок Канделаки лучше никому не попадаться, а уж тупым, тем более.
Поиски диверсантов ГРУ продолжается в регионах Украины, находящихся под властью киевского режима. Так, например, нацики избили и пытали знаменитого бойца ММА за то, что он тренировался в спортивном клубе "Ахмат", на нардепа Шуфрича завели уголовное дело за селфи в Киеве, политолога Юрия Дудкина, члена команды Медведчука, задержали, доставили в СБУ, где избили и заставили сделать на камеру заявление с призывом к россиянам убираться домой и выражением признательности союзникам Украины.
Что же касается мародеров, которых сейчас по всей Украине привязывают к столбам, то один из них утром воскресенья так и умер, привязанный к столбу. Причина смерти так и осталась неясной: то ли он умер от побоев, то ли от холода.
Ясно одно – во многих городах под властью режима, как ни прискорбно, царят тотальная жестокость, хаос, а ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы.