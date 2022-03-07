Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 марта 2022 года: расстрел во время эвакуации, убежище для Зеленского и биологическое оружие для США

Минобороны устроило в течение дня несколько брифингов Фото: REUTERS

ВОХА СТАЛ ГЕРОЕМ РОССИИ (ПОСМЕРТНО)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно Владимиру Жоге ("Вохе") "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга" (посмертно). Напомним, вчера звание Героя ДНР командиру разведбатальона "Спарта" Жоге посмертно присвоил глава ДНР Денис Пушилин, а 6-го марта он вручил награду отцу Владимира, ставшего командиром "Спарты".

НАЦБАТЫ СОРВАЛИ ЭВАКУАЦИЮ

Вторая попытка эвакуировать мирное население из Мариуполя и Волновахи снова была сорвана. И это, несмотря на то, что из Запорожья вышла колонна автобусов, чтобы вывезти жителей этих городов. Нацбаты, закрепившиеся в городах, не пропустили людей. Из полумилионного Мариуполя удалось вывести в сторону Новоазовска всего порядка 150 человек, прикрытие которых осуществляли военные ДНР и РФ. Но и они были подвергнуты обстрелам. В результате обстрела колонны эвакуируемых украинским нацбатальоном два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Минобороны Украины даже отчиталось о своих боевых успехах в воскресенье на Мариупольском направлении, очевидно, забыв про режим тишины для эвакуации по гуманитарному коридору.

КАДЫРОВ ПООБЕЩАЛ ЗЕЛЕНСКОМУ ПОПРОСИТЬ ДЛЯ НЕГО УБЕЖИЩЕ У ПУТИНА

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с советом попросить убежище для себя и семьи у президента России Владимира Путина. По словам Кадырова, он лично готов просить об этом Путина. При этом, по словам главы Чечни, если "Зеленский уйдет в сторону Польши", то повторит участь Саакашвили, "которого подставили и, в конце концов, вернули на свою Родину на скамью подсудимых". А газета "Вашингтон пост" написала, что в Литве находится большая группа американского спецназа, которая должна обеспечить эвакуацию Зеленского в Польшу, откуда ему предстоит руководить "украинскими партизанами".

МИНОБОРОНЫ РОССИИ ОТЧИТАЛОСЬ О ХОДЕ ОПЕРАЦИИ

Как всегда, Минобороны устроило в течение дня несколько брифингов, из которых следовало, что к исходу прошедшего дня у Украины практически не осталось боевой авиации и серьезных средств ПВО. Кроме того, Минобороны предъявило документы, из которых следовало, что в биологических лабораториях на территории Украины на деньги США и под руководством Пентагона шла работа по созданию биологического оружия.

За вчерашний и неполный сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, ВВС Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета, за сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, а также за сутки истребительной авиацией РФ сбиты два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2".

По состоянию на вечер 6 марта военные ДНР освободили 68 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск. А войска ЛНР взяли под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка. Что же касается действий ВС РФ, то к исходу воскресенья с начала операции они уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

Отсутствие авиации у ВВС Украины косвенно подтвердил и сам Зеленский, заявив, что страны НАТО просто обязаны либо "закрыть небо" над Украиной, либо передать Киеву боевые самолеты. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ сообщил, что США дали "зеленый свет" странам НАТО на передачу Украине боевой авиации, но оба они не стали конкретизировать, где она будет базироваться. На Украине самолетам базироваться негде, а вылетать на боевые из Польши или Румынии, значит, подвергать риску удара российских ВКС территории этих стран, потому что они становятся в таком случае полноценными участниками конфликта. Впрочем, Евросоюз уже заявил, что он не будет финансировать отправку боевых самолетов на Украину.

МИХАЛКОВ, ГАЗМАНОВ, КАНДЕЛАКИ… КТО СЛЕДУЮЩИЙ

Генеральная прокуратура Украины разошлась не на шутку и чуть ли не гопак сейчас исполняет. Буквально на днях Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об аресте украинским судом, как водится, "самым честным и справедливым" российского режиссера Никиты Михалкова. Естественно, заочно. На следующий день аналогичная "кара" постигла Олега Газманова, а в это воскресенье такой же заочный удар украинской правоохранительной системы был нанесен по Тинатин Канделаки. Впрочем, Тина в долгу не осталась и буквально размазала по стенке украинских правоохранителей, убедительно показав их непрофессионализм и полное дилетантство. "Если бы мы встретились в независимом суде, который, как и положено, блюдёт состязательность процесса, судья разнёс бы вас за столь слабую подготовку к заседанию", - сообщила Канделаки Генпрокурору Украины. В общем, на зубок Канделаки лучше никому не попадаться, а уж тупым, тем более.

ОХОТА НА ВЕДЬМ

Поиски диверсантов ГРУ продолжается в регионах Украины, находящихся под властью киевского режима. Так, например, нацики избили и пытали знаменитого бойца ММА за то, что он тренировался в спортивном клубе "Ахмат", на нардепа Шуфрича завели уголовное дело за селфи в Киеве, политолога Юрия Дудкина, члена команды Медведчука, задержали, доставили в СБУ, где избили и заставили сделать на камеру заявление с призывом к россиянам убираться домой и выражением признательности союзникам Украины.

Что же касается мародеров, которых сейчас по всей Украине привязывают к столбам, то один из них утром воскресенья так и умер, привязанный к столбу. Причина смерти так и осталась неясной: то ли он умер от побоев, то ли от холода.

Ясно одно – во многих городах под властью режима, как ни прискорбно, царят тотальная жестокость, хаос, а ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы.