В Минобороны РФ рассказали о героизме наших воинов на Украине

В Минобороны России обещали регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих Фото: Александр КОЦ

Недавно в Минобороны России рассказали примерах отваги и героизма, что проявили семь российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Танкисты, летчики, десантники, морпехи, спецназовцы ценой здоровья, а порой и жизни продолжают диктовать волю народа России различным националистам и террористам, которые оккупировали Украину. За умелые решения и отвагу на поле боя все эти военнослужащие будут представлены к боевым наградам. В Минобороны России обещали регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих. Сегодня KP.RU знакомит читателей с подвигом еще троих смелых воинов.

СПАС ЭКИПАЖ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА

Майор Иван Величко

«Уроженец Воронежской области, заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко 27 февраля выполняя боевую задачу в районе города Сумы. Он попал с подразделением в засаду украинских националистов. В ходе ожесточенного боя, благодаря профессиональным навыкам и проявленному героизму, расчет Ивана уничтожил две боевых бронированных машины и около двадцати националистов.

Иван Величко Фото: Минобороны РФ

Продолжив с боем прорывать окружение, бронетранспортер майора Величко был подбит и выведен из строя выстрелом из гранатомета. Несмотря на полученные контузию и ранение, Иван эвакуировал экипаж из горящего бронетранспортера и сумел вывести всю группу российских военнослужащих из окружения и из-под удара украинских националистов, не допустив потерь среди личного состава».

ЗАКРЫЛ СОБОЙ КОМАНДИРА

Гвардии сержант Андрей Шатохин

«Уроженец Курской области заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Андрей Шатохин 25 февраля выполнял боевую задачу по блокированию противника у Харькова. В районе Черкасские Тишки многоцелевой тягач МТЛБ был атакован из гражданской машины. Автомобиль внезапно остановился и выскочивший боец националистического батальона произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета в корму боевой машины. Гвардии сержант находящийся рядом с командиром мотострелковой роты гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Борисовым, заметив прицеливание националиста из гранатомета и видя угрозу жизни командира, не задумываясь о собственной жизни, закрыл его своим телом, в результате чего получил тяжелое ранение».

Андрей Шатохин Фото: Минобороны РФ

ОТРАЗИЛ СЕМЬ АТАК

Полковник Денис Шишов

«Командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов. Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил».

Все чаще в боевых сводках говорится о том, что наши военнослужащие получают ранения от гранатометчиков. И все чаще звучат названия гранатометов производства стран НАТО. Так, в наградных материалах на командира танковой роты старшего лейтенанта Антона Старостина, говорилось, что он не только отбился от нескольких танков, но и уничтожил более 100 националистов с "Джавелинами", не допустив их прорыва к переправе.

Денис Шишов Фото: Минобороны РФ

Конашенков опроверг, что среди российских военнослужащих на Украине есть срочники и курсанты, но подтвердил, что есть потери: 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 человек получили ранения. Их семьям погибших оказывается материальная и психологическая помощь.

- Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена, - подчеркнул официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.

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