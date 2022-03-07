«Меньше потребляем – больше созидаем»: Молодая жена Петросяна высказалась о санкциях

Татьяна Брухунова. Фото: Инстаграм.

Молодая супруга Евгения Петросяна - известная модница: Татьяна Брухунова славится своей любовью к шопингу. 32-летняя муза 76-летнего комика то и дело выкладывает в Инстаграме фотографии в обновках, ежедневно демонстрируя необычные образы. В ее гардеробе немало сумок от Chanel и Dior, туфель от Gucci и трикотажа от Fendi. Казалось бы, вот кто должен сейчас страдать из-за того, что западные модные дома объявили о закрытии своих магазинов в России. Но нет: в Инстаграме Татьяна высказалась по поводу западных санкций, заявив, что прекрасно переживет без западной одежды.

- Вчера каждое пятое сообщение от вас содержало в себе вопрос: как же теперь без H&M и Zara?! Элементарно. Скажу я вам. Во-первых, уверена, что все эти закрытия - ущербная дань расистскому «тренду» продлятся ну совсем не долго. Во-вторых, меньше потребляем - больше созиданием, - считает Брухунова.

Супруга юмориста уверена, что сейчас наступило время модных российских брендов. По ее мнению, у молодых отечественных дизайнеров появился шанс заявить о себе. Татьяна выложила фотографию и сообщила, что все, на ней надето, кроме обуви, сделано в России.

- А снимок, сделанный вчера в фойе театра Моссовета, - наглядный пример, как круто справляются российские бренды со своей миссией, - написала Брухунова.

Татьяна выложила фотографию и сообщила, что все, на ней надето, кроме обуви, сделано в России. Фото: Инстаграм.

Избранница юмориста и раньше поддерживала молодые российские бренды, смешивая в своих образах «тяжелый люкс» и недорогие отечественные вещи. Правда, модные критики всегда подозревали спутницу жизни Петросяна в корысти. Мол, Татьяна хвалит в Инстаграме никому не известные российские бренды одежды не по доброте душевной, а за деньги, зарабатывая на рекламе. Доля истины в этом, конечно, есть: Брухунова действительно частенько советует подписчикам конкретные марки и магазины, не забывая делать ссылки на их страницы в соцсети – что, как известно, звезды бескорыстно не делают.

С другой стороны, Татьяна только пару лет назад вышла замуж за обеспеченного Евгения Вагановича и открыла для себя прелести дорогого шопинга. До этого уроженке Тулы приходилось голодать и жить на кредиты, особенно первое время, когда она приехала покорять Москву. Так что при необходимости Татьяна действительно может легко переключиться с Dior на недорогие отечественные бренды, не испытывая при этом особого душевного дискомфорта.