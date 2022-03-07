Украинские пропагандисты «закрыли» границы России

Совершенно бредовое творение «фабрики фейков»
ФЕЙК: Россия закрыла границы
Украинские телеграм-каналы пугают россиян - Министерство иностранных дел запрещает мужчинам и женщинам с 15 до 72 лет покидать пределы страны. Чтобы свои фантазии хоть чем-то подтвердить, нарисовали «официальный документ» за подписью министра Сергея Лаврова.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Совершенно бредовое творение «фабрики фейков».
Во-первых, у министра иностранных дел нет полномочий выезд граждан из страны. Например, когда Россия закрывала границы из-за коронавируса, официальное постановление подписывал премьер-министр.
Во-вторых, в документе фигурирует фраза"С целью недопущения вытока рабочей силы». Человек, у которого русский - родной, такого сказать не то, что не мог написать в документе, но даже сказать такое невозможно.
В-третьих, подпись на документе стоит «С. Лавров». В официальных бумагах пишут обязательно имя и отчество. То есть «С.В. Лавров»
Да и ни номера, ни даты, на документе нет. В общем, липа!
Напоминаем, что свобода передвижения граждан Российской Федерации установлена статьей 27 Конституции РФ.
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