Украинские пропагандисты «закрыли» границы России

Совершенно бредовое творение «фабрики фейков»

ФЕЙК: Россия закрыла границы

Украинские телеграм-каналы пугают россиян - Министерство иностранных дел запрещает мужчинам и женщинам с 15 до 72 лет покидать пределы страны. Чтобы свои фантазии хоть чем-то подтвердить, нарисовали «официальный документ» за подписью министра Сергея Лаврова.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Совершенно бредовое творение «фабрики фейков».

Во-первых, у министра иностранных дел нет полномочий выезд граждан из страны. Например, когда Россия закрывала границы из-за коронавируса, официальное постановление подписывал премьер-министр.

Во-вторых, в документе фигурирует фраза"С целью недопущения вытока рабочей силы». Человек, у которого русский - родной, такого сказать не то, что не мог написать в документе, но даже сказать такое невозможно.

В-третьих, подпись на документе стоит «С. Лавров». В официальных бумагах пишут обязательно имя и отчество. То есть «С.В. Лавров»

Да и ни номера, ни даты, на документе нет. В общем, липа!

Напоминаем, что свобода передвижения граждан Российской Федерации установлена статьей 27 Конституции РФ.

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