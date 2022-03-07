Украинские бомбы-фотомодели сыграли роль русских убийц

фото: телеграмм-канал "Война с фейками"

ФЕЙК: Российские войска применяют ковровые бомбометания

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что наши самолеты сбрасывают на жилые кварталы Чернигова бомбы ФАБ-500 (500 килограммовые, неуправляемые фугасные бомбы).

Для пущей убедительности прилагаются фотографии где в рядок лежат те самые «неразорвавшиеся» ФАБ-500

НА САМОМ ДЕЛЕ: Такая информация уже появлялась, но только про Харьков,

Это – явная постановка. Корпус этой бомбы выполнен из весьма довольно хрупкого чугуна. Представляете 500-килограммовую бомбу, которая упала с высоты нескольких километров? Разве бы она выглядела, как с конвейера? То-то. А эти даже тряпочкой протерты.

Судя по всему, эти бомбы привезли со складов ВСУ. А они там точно есть, да и в очень большом количестве. Это советское наследие, бомба состоит на вооружении многих стран, в том числе – и Украины. Кстати, ВСУ применяли их на Донбассе.

фото: телеграмм-канал "Война с фейками"

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