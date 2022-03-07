Скандал в Швеции: Впервые в истории местной церкви епископа лишили сана

В самой Церкви отлучение Томаса Петерссона воспринимают очень болезненно. Фото: Wikipedia

53-летнего епископа Томаса Петерссона, служившего в епархии шведского Висбю отстранили от занимаемой должности. Его обвинили в «нанесении ущерба репутации евангелическо-лютеранской церкви».

Стали известны факты его внебрачной связи с одним из служащих церкви. И поскольку в шведском языке нет деления местоимений на женские и мужские, из опубликованных документов и газетных статей так и осталось неясным - кем является избранник епископа – мужчиной или женщиной.

- Мы очень сожалеем об инциденте, который произошел в нашей епархии, - говорит архиепископ лютеранской Церкви Швеции Антье Якелен. – Это печальное событие не только для Томаса Петерссона, но и для всех нас.

Петерссон не стал ничего отрицать и лишь сообщил, что с грустью воспринял решение своего руководства и оспаривать его не собирается. Бывший служитель церкви больше не имеет права быть священником.

В Церкви Швеции, отделенной от государства в 2000 году, священники (как мужчины, так и женщины) не дают обет целомудрия. Наоборот, они имеют право связать себя узами брака.

- Речь идет о внебрачной связи, и епископ, наставляющий прихожан вере и правде, сам погряз в делах, не вписывающихся в каноны праведной жизни, - заявил Якелен. – Это вопрос доверия.

В самой Церкви отлучение Томаса Петерссона воспринимают очень болезненно. Ведь за всю историю Церкви Швеции подобных случаев еще не было.

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