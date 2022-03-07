Столица США может стать источником новой пандемии

Крысы переносят опасное заболевание - хантавирус. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Американские биологи провели исследование в американской столице и выяснили, что Вашингтон является огромным логовом крыс.

Эти животные, находясь в безопасности, спокойно и быстро размножаются в подземных коммуникациях и все чаще выбираются наружу днем в поисках поживы.

Помимо чисто эстетической проблемы, а крысы вызывают страх и брезгливость у большинства людей, возникает и еще одна – распространение инфекционных заболеваний и опасность возникновения новой эпидемии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал отчет, в котором сказано о появлении в округе Колумбия двух первых случаев заражения людей хантавирусами.

Хантавирус распространяются в популяции грызунов, в частности крыс, и передаются людям через продукты и воду, загрязненные испражнениями животных. В отдельных случаях причиной заражения может быть и укус грызуна.

Попав в организм человека, хантавирусы могут вызывать заболевания, характеризующиеся высокой температурой, поражением почек, сердца и легких. На данный момент специфического лечения заболевания нет, а медикам остается лишь поддерживать больного симптоматическими средствами и уповать на его иммунитет.

Ученые предупреждают, что если в самое ближайшее время не начать полномасштабную борьбу с засильем в городе крыс, не исключен вариант мутации хантавирусов, что на фоне продолжающейся пандемии коронавируса может стать катастрофой.