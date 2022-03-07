Незаменимых нет: В США рассказали о запасном «Зеленском»

Американские политики довольно реально оценили шансы Зеленского стать сакральной жертвой. Фото: REUTERS

- Чтобы не происходило, шоу должно продолжаться, и оно будет продолжено даже без господина Зеленского – об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На случай физического устранения действующего президента Украины у Киева (а если учесть марионеточность правительства Украины – то у Вашингтона) есть запасной план.

И если буквально днем ранее в США говорили о возможности формирования «правительства в изгнании», которым будет управлять Зеленский, то теперь речь уже идет о «запасном» президенте.

–Украинцы имеют планы, о которых я не стану рассказывать и не буду вдаваться в какие-либо подробности. Существует план непрерывности правления в случае убийства президента. Детали я раскрывать не стану, – заявил Блинкен в эфире телеканала CBS News.

При этом для самого Зеленского и его ближайших соратников глава внешнеполитического ведомства США пилюлю подсластил, рассказав о невероятных лидерских качествах нынешнего президента Незалежной, а также о храбрости сплотившихся вокруг него бойцов.

Однако на этот раз американские политики довольно реально оценили шансы Зеленского стать сакральной жертвой. Особенно актуально это на фоне гибели члена украинской переговорной делегации, которого, по словам официального Киева, подозревали в госизмене и застрелили при задержании.

Так что, кому не угодит Зеленский – можно лишь гадать. В остальном же это, скорее всего, вопрос времени. А потому – стоит подстраховаться и составить план «Б».

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