Переговоры России и Украины 7 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Встреча делегаций двух стран снова пройдет на территории Белоруссии. Фото: REUTERS

В понедельник, 7 марта 2022 года, состоялся третий раунд переговоров России и Украины. Встреча делегаций двух стран снова прошла на территории Белоруссии.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ситуация с перспективами переговоров Киева и Москвы выглядит странной, так как представители украинской стороны постоянно выдумывают предлоги, чтобы отложить очередную встречу. По его словам, Россия четко обозначила свои цели на переговорах с Украиной.

Президент России Владимир Путин говорил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры. По его словам, для этого планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что о дальнейшем ходе диалога с РФ можно будет судить по итогам проведения эвакуационных мероприятий для мирных жителей.

ТРАНСЛЯЦИЯ

21:17 Ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Предполагалось, что украинская сторона подпишет хотя бы протокол переговоров, но этого не произошло. Делегация Киева забрала подготовленные российской стороной документы для изучения, переговоры будут продолжены - Мединский.

21:11 Российская сторона надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала заверения в этом, сообщил глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский.

21:07 Переговоры РФ и Украины пока не принесли результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию - советник главы офиса Зеленского.

20:54 Член украинской делегации: По итогам переговоров с РФ есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.

20:50 Очередной раунд переговоров России и Украины в Белоруссии завершен.

19:50 Делегации России и Украины во время встречи в Беловежской Пуще уходили на перерыв, в настоящее время идет вторая часть переговоров - БелТА.

17:20 Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще, сообщает посольство России в Белоруссии.

16:22 Делегация Украины прибыла на третий раунд переговоров с РФ в Беловежскую пущу на вертолетах, сообщает корреспондент ТАСС.

16:00 Мединский заявил, что вчера на восточной окраине Мариуполя четверо мирных жителей были убиты в результате попытки националистов использовать их как живой щит.

15:59 РФ ждет украинскую делегацию, готова к переговорам — Мединский. Задержка переговоров по времени стала «дипломатической традицией» со стороны Украины.

15:58 Начинается третий раунд переговоров России и Украины.

14:10 Делегация РФ прибыла в Беловежскую пущу на переговоры с Украиной.

13:03 Делегация России прилетела на переговоры с украинской делегацией в прежнем составе, Украина пока не сообщила данные.

12:00 Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, передает sputnikby.