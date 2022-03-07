Мариуполь, Харьков, Сумы: Минобороны России снова открыло гуманитарные коридоры на Украине

Беженцев будут вывозить авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Фото: REUTERS

- Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в Киеве, Харькове, в Сумы и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту России Владимира Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют "режим тишины" и открывают гуманитарные коридоры: из Киева – Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель, - сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Всем, кто выйдет по ним обещают помощь и отправку авиационным транспортом в Россию.

В Штабе отметили, что вся указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.

- Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан, - заявили в координационном штабе.

Украинских националистов предупредили, что Вооруженные Силы России ведут непрерывный объективный контроль с применения беспилотников. Поэтому все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине России бесполезны и бессмысленны.

Напомним, 5 марта 17 жителей Мариуполя сумели самостоятельно выбраться из города. "Тайными тропами" они прокрались вдоль побережья Азовского моря, покинули оккупированный националистами город.

Беженцы рассказали российским военнослужащим и правозащитникам, что тысячи земляков хотят выйти из города по гуманитарному коридору в направлении на восток, в сторону России, но нацисты жестко пресекают любые попытки это сделать, вплоть до применения оружия на поражение.

Гуманитарные коридоры действующие 7 марта 2022 года с 10.00 из Мариуполя:

маршрут №1 – Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

маршрут №2 – Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;

из Харькова

Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

из Сум

маршрут №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

маршрут №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель СК России поручил расследовать факт обстрела националистами из батальона "Азов" группы мирных граждан, покидающих Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска и убийства ими двоих гражданских лиц (еще четверо получили ранения). Следователям также поручили изучить документы, которые остались после экстренной зачистки украинскими военными следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия на территории Украины. А еще проверить информацию о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс. Ранее в правительстве ДНР и ЛНР сообщили, что в штабе украинских радикалов нашли документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 163 тыс. (163 218) чел., из них 42 729 детей, в том числе за сутки 6 897, из которых 1 133 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 18 356 ед. личного автотранспорта, в том числе за сутки - 991 ед.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, от Калининграда - до Камчатки, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

На Украину уже доставлено 557 тонн гуманитарного груза, проведено 80 гуманитарных акций в 123 населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик, в том числе за истекшие сутки проведено 18 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 60 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

На сегодня были спланированы и проведены 28 гуманитарных акций в Киевской области, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению переданы 323 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

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