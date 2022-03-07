В США предрекают удар по западной экономике из-за антироссийских санкций

Эксперты прогнозируют еще больший росту цен и на нефть, и на газ во всем мире. Фото: REUTERS

Попытки разрушить экономику России с помощью беспрецедентных санкций со стороны США и их партнеров в Евросоюзе могут иметь самые негативные последствия для самих западных стран, поскольку цены на энергоносители и продукты питания растут в мире в прямой зависимости от вводимых ограничений.

Так, уточняют в The Hill, стоимость нефти поднялась примерно на 20% лишь за последние две недели, и тенденция, скорее всего, будет продолжена.

Вместе с тем, демократы и республиканцы американского Конгресса в едином порыве, чего не случалось уже очень давно, добиваются от президента США введения эмбарго на закупку российской нефти.

Эксперты прогнозируют, что спрос на американскую нефть, который вырастет на фоне блокировки углеводородов из России, приведет к еще большему росту цен и на нефть, и на газ во всем мире.

С другой стороны, в США звучат голоса, пытающиеся объяснить, что запрет на поставки российской нефти вряд ли принесет желаемый результат, поскольку русские могут переориентировать сбыт на другие рынки, а вот самим американцам может прийтись туго. Но кто же этих осторожных слушает, когда есть надежда причинить боль «русскому медведю»?

Кстати, ранее в Финляндии уже заявили о негативных последствиях антироссийских санкций для финских экспортных компаний.

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