Как устроена пенсионная система в России и как побольше накопить на старость

Не хочется попасть в ситуацию, когда до пенсии мы все-таки доживем, а за душой ничего не окажется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«С такой работой я до пенсии точно не доживу», «Все равно обманут или снова пенсионный возраст поднимут». «Мне до пенсии еще очень долго». Знакомые фразы, не правда ли? Но чем старше становится человек, тем менее залихватски он рассуждает. Старость, как известно, приходит незаметно. Поэтому не хочется попасть в ситуацию, когда до пенсии мы все-таки доживем, а за душой ничего не окажется. Как избежать этой неприятности? И как накопить на относительно безбедную старость? Об этом - в нашем материале.

Страховая: как получить больше от государства

Жаловаться на правительство можно сколько угодно, но давайте признаем - пенсии в нашей стране платят исправно. Суммы небольшие, но в ближайшие годы их планируют индексировать довольно высокими темпами. Уже сейчас средняя страховая пенсия по старости составляет 17 тысяч рублей. Жить можно. Скромно, но можно.

Несколько лет назад, в 2015 году, власти провели очередную пенсионную реформу. Она привязала будущую пенсию к нынешним доходам. То есть, теперь абсолютный размер пенсии напрямую зависит от того, сколько человек работает и сколько официально получает. Большой стаж и высокая зарплата? Значит, можете рассчитывать на симметричное алаверды от государства.

Такая взаимосвязь вполне логична. Потому что чем больше вы официально зарабатываете, тем больше отчислений работодатель отправляет за вас в Пенсионный фонд России (ПФР). И уже из этих денег складываются выплаты нынешним пенсионерам. Взамен на наших лицевых счетах появляются виртуальные баллы - индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). В момент выхода на пенсию их конвертируют обратно в рубли.

Итого: чтобы получать как можно более высокую пенсию в будущем, нужно иметь как можно более высокую официальную зарплату сейчас.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Раздел «Будущим пенсионерам», подраздел «Как формируется и рассчитывается будущая пенсия»

Накопительная: прибавка, но маленькая

Это важная составляющая большого пенсионного пазла, задуманного государством еще в начале «нулевых». В идеале накопительная часть пенсии должна была стать хорошей прибавкой для нас с вами и одновременно снизить обязательства государства перед пенсионерами. Но! В 2014 году отчисления в накопительную часть заморозили. И не разморозили до сих пор.

При этом сами накопления, сделанные до 2014 года, никуда не испарились. Они продолжают лежать на наших индивидуальных счетах. Государственная управляющая компания Внешэкономбанка и НПФы вкладывают их в ценные бумаги и получают доход на наши сбережения. Доход в принципе неплохой. Он порой даже превышает инфляцию.

Раньше на накопительную часть отправлялось 6% от официальной зарплаты. В системе участвовали те, кто родился в 1967 году и позднее. Но теперь повлиять на прирост будущей накопительной пенсии невозможно.

Посмотреть, сколько денег у вас осталось, можно в личном кабинете на портале госуслуг или ПФР. А если держите средства в НПФ, то на сайте этого фонда. Чтобы узнать, какую ежемесячную прибавку к пенсии вы получите в старости, накопленную сумму надо разделить на 270. Но если сумма небольшая и прибавка составит меньше 5% от страховой пенсии, все накопления выплатят сразу.

КОНКРЕТНО

Как зарабатываются баллы...

1. Допустим, ваша зарплата - 40 тысяч рублей в месяц, или 480 тысяч в год

2. Предельная величина для начисления страховых взносов в 2022 году - 1 млн 565 тысяч рублей в год

3. Делим первое на второе и умножаем на 10.

4. Получаем 3,1 балла

5. Умножаем на 105 рублей (это стоимость одного балла в 2022 году)

6. Значит, за этот год вы заработаете прибавку к пенсии в 325 рублей в месяц

P.S. Максимум, который можно заработать за год — это 10 баллов. Их начислят тем, чья зарплата составляет 130 тысяч рублей или выше.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРАКТИКУМ

На власти надейся, но сам накопи

Пенсионные реформы в нашей стране проходят часто. И не факт, что в будущем чиновники не захотят что-то поменять. От этого никто не застрахован. Поэтому, чтобы обеспечить безбедную старость, лучше надеяться на себя. Пусть основным заработком в старости будет тот или иной источник пассивного дохода, а государственная пенсия воспринимается как неплохая прибавка, не более того. Вот несколько вариантов создания пассивного дохода в старости.

1. Индивидуальный пенсионный план

Это дополнительная пенсия - но уже частная. Такую услугу предлагают те же самые негосударственные пенсионные фонды. Система похожа на пенсионные накопления. Единственное исключение - никакой обязаловки нет. Вы сами заключаете договор на любой срок (от 4 лет), каждый месяц перечисляете любую сумму (от 1000 рублей), деньги все это время работают и приносят дополнительный доход. Кроме того, можно получить налоговый вычет — 13% с вложенных денег (но не более 120 тысяч рублей в год).

2. Инвестиционное и накопительное страхование жизни

Это очень похожие продукты, поэтому можно объединить их в один пункт. В целом инструмент примерно похож на индивидуальный пенсионный план. Суть такая же: долгосрочный договор, равные платежи в течение нескольких лет и возможность налогового вычета. Единственное отличие - деньги вы отдаете не НПФ, а страховой компании. Плюс есть дополнительные условия договора. К примеру, возможность получить часть денег в случае потери трудоспособности или травмы.

3. Квартира на сдачу

Это классический вариант пассивного дохода. Жилье можно сдавать в аренду и получать прибыль. Но у этого вида инвестиций есть свои нюансы. Во-первых, такой пассивный доход возможен в основном в крупных городах. Там, где есть большой рынок аренды. В маленьком населенном пункте такая квартира, скорее всего, будет приносить убыток. Сдать ее будет некому, а коммуналку платить придется. Во-вторых, прибыль от сдачи не превышает процентов по депозитам. А рост стоимости жилья не гарантирован. В последние два года он был аномальным. Как будет дальше — вопрос. И, в-третьих, квартира со временем требует дополнительных вложений: поддерживающий ремонт, замена техники и прочего. Это снижает чистую прибыль от этого актива.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Что такое тревожная папочка и зачем она нужна

Деньги мы, как правило, копим не только для себя, но и для близких людей. Доживем до пенсии - воспользуемся капиталом сами. А не доживем - получат наследники. Но главный нюанс состоит в том, чтобы родственники знали, на что они могут рассчитывать.

По оценкам экспертов, объем невостребованных вкладов в банках составляет 300 млрд рублей. В большинстве случаев это деньги умерших людей, чьи родственники не знали, что у человека был вклад. А банк не обязан искать наследников, чтобы вручить забытые деньги.

А еще у многих людей есть акции, инвестиционные счета… В общем, близкие должны знать, какие активы у вас есть, чтобы они хотя бы знали, где их искать.

Простой пример - у меня несколько вкладов в разных банках, пара брокерских счетов, страховой полис и еще несколько разноплановых инвестиций. Случись что, тьфу-тьфу, жена точно не найдет половину этих вложений. Поэтому, чтобы такой ситуации не было, важно обзавестись «тревожной папочкой». В Скандинавии, кстати, пожилых людей специально обучают, как ее правильно создавать.

Вот четыре главных правила для ее составления:

1. Укажите в ней всю информацию о ваших финансах: вкладах, счетах, страховках, имуществе, инвестициях и кредитах. Сумму сообщать не обязательно (если боитесь, что информацией завладеет кто-то другой). Главное - сказать, где искать.

2. Если есть нюансы, дайте подробный алгоритм действий. Например, откуда лучше сразу снять деньги (на похороны или лечение), а откуда лучше не снимать, чтобы не потерять проценты. К какому надежному человеку обратиться за консультацией, если она понадобится.

3. У папки должно быть специальное место. Но такое, чтобы его могли найти близкие люди, но не могли случайно найти дети или квартирные воры. Как вариант - можно составить документ в электронном виде и отправить близким людям по почте.

4. По мере необходимости обновляйте информацию. А еще лучше, если деньгами в семье управляете вы, почаще рассказывайте близким, в каком состоянии находятся семейные финансы.

И пусть тревожной папочкой вашим родственникам не придется воспользоваться как можно дольше.