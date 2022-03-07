Киевлянка: Мужа расстреляли мародеры, мне пуля пробила грудь навылет

Женщина пережила страшную трагедию. Фото: стоп-кадр видео

В Беларуси в Мозырскую городскую больницу попала женщина, которая пережила страшную трагедию. Украинские националисты убили на ее глазах мужа. Ей пришлось прятаться с ребенком от вооруженных людей в собственном доме. Сейчас жительница Киева рассказывает о тех событиях с большим трудом - пуля пробила ей легкое.

"С мужем и маленькой дочкой уехали в деревню, рядом с городом, - рассказывает раненная женщина на больничной кровати. - Думали, что на даче будет безопаснее. Но сначала пропал свет. Было холодно, телефоны разрядились - не зарядить. Муж вышел к соседке набрать воды, а его на улице расстреляли два человека. Он не закрыл калитку и на территорию участка ворвались неизвестные. Это были не солдаты, а мародеры какие-то с оружием. Дверь в дом была закрыта, поэтому они стали стрелять в нее, но открыть не смогли. Потом стали стрелять по окнам. Залезли в дом через разбитое окно, стали искать ценности. Мы с ребенком прятались от них. Когда они не смогли что-то вытащить в окно, вылезли на улицу и стали опять расстреливать дверь. Одна из пуль попала мне в грудь. Прошла навылет. Когда они ушли дочка выбралась из дома и пошла искать помощь. Она привела российских военнослужащих, которые проезжали мимо деревни. Бойцы вытащили меня через окно, оказали медицинскую помощь, отправили вертолетом в больницу".

Как пояснили в Минобороны, все это произошло 5 марта в Макаровском районе Киевской области. Муж женщины скончался на месте. Женщину сначала эвакуировали в медпункт в лагере под городом Ирпень, а после оказания медицинской помощи вывезли вертолетом в городскую больницу Мозырь на территории Беларуси. Там женщина будет проходит лечение.

Дочь пострадавшей осталась в Киевской области. Она будет ждать маму у соседей.

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