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7 марта 2022 9:02

Александр Коц - из-под Киева: люди мне пишут, что хотят выйти к российским войскам, но им не дают националисты

Диверсионные группы и отряды территориальной обороны доставляют много неудобств нашей группировке, в крупных городах Украины должны заработать гуманитарные коридоры
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Возможно, людям придется выходить туда, куда они не хотят выходить.

Возможно, людям придется выходить туда, куда они не хотят выходить.

Фото: Александр КОЦ

Спецкор kp.ru Александр Коц рассказал на Радио «Комсомольская правда» о реальной обстановке в Киевской области.

Главное событие — открытие гуманитарных коридоров

- В зоне боевых действий со связью очень плохо. Мобильной связи в том месте, где мы дислоцируемся нет в принципе. Можно попробовать подключить спутник, но и он работает через раз.

Продолжается медленное, но поступательное наступление на Киев. Город блокирован с севера и с запада. Сегодня «день тишины». Его объявила наша группировка V (обозначение северного, киевского направления, где я работаю уже третий день). Главное событие, которого все ждем - гуманитарные коридоры, которые должны заработать для выхода мирного населения из больших городов. Это договоренность Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Так что будем наблюдать, как это работает, сколько людей будут выходить. И главное, как они относятся к тому, что безопасность этих коридоров обеспечивают вооруженные силы Российской Федерации.

Спецназ работает против диверсионных групп националистов

В то же время, продолжается зачистка лесов вдоль трассы, по которой идет снабжение наших подразделений на передовую. Там вовсю «работают» диверсионные группы националистов и территориальной обороны. Как говорят наши спецназовцы, они пытаются, заходить в тыл к нашим подразделениям, атаковать с флангов. Но против них сейчас работают группы одного из лучших российских спецназовцев. Так что эта угроза будет ликвидирована.

По мере продвижения войска Российской Федерации оказывают помощь местному населению - если нужно, дают еду и убежище. А в самом Киеве банды националистов и подразделения вооруженных сил Украины укрепляются в городской застройке - там они ставят технику и артиллерию. Прямо в жилых кварталах в ожидании штурма города.

«Украинские националисты ведут себя фактически как Басаев в Буденновске»

Меня спрашивают: «ждут ли российские войска штурма Киева?» Войска – это вообще не об ожиданиях и не об ощущениях. Они выполняют приказы. Поступит приказ идти вперед – пойдем вперед. При этом командование пытается минимизировать потери как среди личного состава, так и среди мирного населения. Конечно, никому не хочется лишний раз применять артиллерию. Хоть это и вынужденная необходимость, но, наверное, будет странно выглядеть, когда русские войска артиллерией бьют по матери городов русских. Все пытаются избежать этого сценария.

Но учитывая, что националистические отряды в ВСУ ведут себя фактически как Басаев в Буденновске в 1996-м, прикрываясь роженицами в роддоме, а здесь – мирным населением, которому не дают выйти по гуманитарным коридорам (так было и в Харькове, и в Мариуполе) то, к сожалению, вариантов остается немного.

Людям не дают выбраться из подвалов

Но уходить хотят далеко не все. За последние полторы недели выехало более миллиона человека. Это цифра по всей Украине. Я думаю, что львиная доля – это население Киева (у них было больше возможностей эвакуироваться после первых ударов). Но многие остаются. Очень густонаселенный город.

Многие остались и в предместьях столицы, где идут серьезные бои. Но это моя очень субъективная оценка. Пока была связь, мне писало много мирных жителей: "помогите нам выбраться, мы сидим в подвалах". Ирпень, Гостомель, Буча, Бородянка. Главное, что те, кто писал мне, они хотят выйти на сторону, контролируемую российскими войсками. А украинская армия и националисты не дают им такой возможности. Не дают людям выбраться из подвалов, пойти в том направлении, в котором те хотят.

Сегодня посмотрим, как работают эти коридоры, о которых договорились Путин с Макроном: как будет развиваться ситуация, сколько людей будут выходить. Возможно, людям придется выходить туда, куда они не хотят выходить. Но когда речь идет о сохранении жизни, тут не до выбора.

Сейчас в трех точках под Киевом идут ожесточенные бои: Гостомель, где на аэродроме сидят десантники, Ирпень и Буча. Там наиболее тяжелая ситуация. Потихоньку двигается фронт, люди закрывают опорниками фланги. Но диверсионно-разведывательные группы противника доставляют беспокойство. По ним сейчас работают группы спецназа, которые должны эту угрозу нивелировать.

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