Александр Коц - из-под Киева: люди мне пишут, что хотят выйти к российским войскам, но им не дают националисты

Возможно, людям придется выходить туда, куда они не хотят выходить. Фото: Александр КОЦ

Спецкор kp.ru Александр Коц рассказал на Радио «Комсомольская правда» о реальной обстановке в Киевской области.

Главное событие — открытие гуманитарных коридоров

- В зоне боевых действий со связью очень плохо. Мобильной связи в том месте, где мы дислоцируемся нет в принципе. Можно попробовать подключить спутник, но и он работает через раз.

Продолжается медленное, но поступательное наступление на Киев. Город блокирован с севера и с запада. Сегодня «день тишины». Его объявила наша группировка V (обозначение северного, киевского направления, где я работаю уже третий день). Главное событие, которого все ждем - гуманитарные коридоры, которые должны заработать для выхода мирного населения из больших городов. Это договоренность Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Так что будем наблюдать, как это работает, сколько людей будут выходить. И главное, как они относятся к тому, что безопасность этих коридоров обеспечивают вооруженные силы Российской Федерации.

Спецназ работает против диверсионных групп националистов

В то же время, продолжается зачистка лесов вдоль трассы, по которой идет снабжение наших подразделений на передовую. Там вовсю «работают» диверсионные группы националистов и территориальной обороны. Как говорят наши спецназовцы, они пытаются, заходить в тыл к нашим подразделениям, атаковать с флангов. Но против них сейчас работают группы одного из лучших российских спецназовцев. Так что эта угроза будет ликвидирована.

По мере продвижения войска Российской Федерации оказывают помощь местному населению - если нужно, дают еду и убежище. А в самом Киеве банды националистов и подразделения вооруженных сил Украины укрепляются в городской застройке - там они ставят технику и артиллерию. Прямо в жилых кварталах в ожидании штурма города.

«Украинские националисты ведут себя фактически как Басаев в Буденновске»

Меня спрашивают: «ждут ли российские войска штурма Киева?» Войска – это вообще не об ожиданиях и не об ощущениях. Они выполняют приказы. Поступит приказ идти вперед – пойдем вперед. При этом командование пытается минимизировать потери как среди личного состава, так и среди мирного населения. Конечно, никому не хочется лишний раз применять артиллерию. Хоть это и вынужденная необходимость, но, наверное, будет странно выглядеть, когда русские войска артиллерией бьют по матери городов русских. Все пытаются избежать этого сценария.

Но учитывая, что националистические отряды в ВСУ ведут себя фактически как Басаев в Буденновске в 1996-м, прикрываясь роженицами в роддоме, а здесь – мирным населением, которому не дают выйти по гуманитарным коридорам (так было и в Харькове, и в Мариуполе) то, к сожалению, вариантов остается немного.

Людям не дают выбраться из подвалов

Но уходить хотят далеко не все. За последние полторы недели выехало более миллиона человека. Это цифра по всей Украине. Я думаю, что львиная доля – это население Киева (у них было больше возможностей эвакуироваться после первых ударов). Но многие остаются. Очень густонаселенный город.

Многие остались и в предместьях столицы, где идут серьезные бои. Но это моя очень субъективная оценка. Пока была связь, мне писало много мирных жителей: "помогите нам выбраться, мы сидим в подвалах". Ирпень, Гостомель, Буча, Бородянка. Главное, что те, кто писал мне, они хотят выйти на сторону, контролируемую российскими войсками. А украинская армия и националисты не дают им такой возможности. Не дают людям выбраться из подвалов, пойти в том направлении, в котором те хотят.

Сегодня посмотрим, как работают эти коридоры, о которых договорились Путин с Макроном: как будет развиваться ситуация, сколько людей будут выходить. Возможно, людям придется выходить туда, куда они не хотят выходить. Но когда речь идет о сохранении жизни, тут не до выбора.

Сейчас в трех точках под Киевом идут ожесточенные бои: Гостомель, где на аэродроме сидят десантники, Ирпень и Буча. Там наиболее тяжелая ситуация. Потихоньку двигается фронт, люди закрывают опорниками фланги. Но диверсионно-разведывательные группы противника доставляют беспокойство. По ним сейчас работают группы спецназа, которые должны эту угрозу нивелировать.

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