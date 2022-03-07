Запад выстрелил санкциями в Россию, а попал в себя

Население Германии, Великобритании и тех же США уже в шоке. Фото: REUTERS

Помните, как несколько дней назад замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал пост в одной из соцсетей, призвав европейцев в ответ на санкции против России "привыкать жить с газом за 2 тысячи долларов" за тысячу кубометров. Тогда еще некоторые "эксперты" попытались поднять его на смех. Дескать, "весь мир" против России, и этот "весь мир" никогда такого не допустит. Сейчас уже можно констатировать, что Дмитрий Анатольевич был чрезмерно оптимистичен в своем отношении к Западу.

По той причине, что цены на углеводороды не просто бьют рекорды. Они устремились в какую-то запредельную высь. Нефть торгуется на фьючерсах уже по 138 долларов за баррель. Исторический максимум – это 142 доллара с хвостиком, но такими темпами он будет через пару дней преодолен.

С газом ситуация еще катастрофичнее для Европы. Только за сегодня сообщения сменяют друг с друга со скоростью пулеметной очереди. Примерно раз в 15-20 минут сводка "боевых действий" на газовом фронте берет очередной рубеж. 2600 долларов за тысячу кубов, 2700, 2800, взят рубеж в 2900, преодолена высота в 3 тысячи долларов. Два доллара за кубометр. И даже если цена на фьючерсы отступит вниз с этих трех тысяч, это лишь тактический сброс пара. Причин для стабильного снижения цен нет, особенно после того, как в Вашингтоне озвучили свою очередную инициативу, горячо одобренную Киевом – исключить Россию из ВТО.

Население Германии, Великобритании и тех же США уже в шоке. Рост платежей на коммуналку на 35, 40 и даже 67 процентов – это явно не то, что обещали правительства их стран, когда озвучивали меры наказания России. Как написал в своем аккаунте бывший премьер Италии: "Я тоже думал, что санкции введены в отношении России, пока не завернул на автозаправку". В США цены на бензин вплотную подошли к двум долларам за литр, а на солярку уже перешли этот рубеж. Стоимость тонны угля превысила 400 долларов, а была ниже 300. Альтернативы для энергетики той же Германии, например, в случае отказа от газа и угля практически нет, поскольку там несколько лет назад начали очень активно закрывать атомные электростанции.

А ведь это только начало. И речь тут не только об отоплении на будущий сезон, хотя все международные эксперты уже заявили, что нынешнее опустошение ПХГ в Европе будет очень трудно, практически невозможно, ликвидировать закачкой природного газа в летнее время.

Под угрозой, самой реальной и практически неотвратимой – продовольственная безопасность Европы. Цены на пшеницу выросли до более чем 100 долларов за бушель (мера веса, принятая в США, 1 бушель – это 27,2 кг. пшеницы). Аналогично растет стоимость контрактов на бобовые и так далее. Но речь не только о деньгах. Европа может практически не найти продовольственные товары физически. Урожайность собственных посевов под угрозой из-за отсутствия удобрений (многие предприятия в Европе, производящие удобрения, закрылись из-за цен на газ, который является сырьем для таких производств, а экспорт удобрений из России был приостановлен еще до начала всех этих событий), а Украине, дай Бог, урожая этого года с трудом хватит для собственных нужд. Посевная на Украине, можно уже говорить с уверенностью, провалена. Потому что посевная – это не только "выйти утром в поле с конем", а и ГСМ, и те же удобрения. Даже если прямо сейчас прекратится операция на территории Незалежной, там потребуется не один месяц для проведения разминирования. Вряд ли найдутся совершенно безбашенные смельчаки, которые выедут на посевную с риском подорваться на каком-либо залетевшем на поле и неразорвавшемся боеприпасе. Кстати, вся украинская житница сосредоточена в восточных и центральных областях Украины, в которых сейчас гремят выстрелы и раздаются взрывы.

Российский урожай после обеспечения своей страны целиком весь уйдет на экспорт в Китай, снявший все ограничения на покупку пшеницы из России, и на гуманитарную помощь населению Украины. А два крупнейших экспортера в мире по целому ряду товарных позиций на продовольственном рынке – это как раз Россия и Украина.

Честно говоря, сейчас даже трудно представить себе весь комплекс проблем, уже начавших вставать перед Западом, в первую очередь, перед Европой (потому что те же США разрешили американским компаниям закупать российскую нефть через фирмы-посредники из третьих стран) и тех, которые еще встанут.

Мантра про разорванную экономику страны-бензоколонки, которую усиленно насаждал в свое время еще Барак Обама, сформировала секту свято верящих в нее. А сейчас для них наступает сезон отрезвления.

России тоже приходится несладко. Запрещены премьеры американских кинокомиксов. Дане Милохину теперь придется регистрироваться в VK, потому что Тик-Ток ушел из России, гостиницы теперь придется в командировках искать путем предварительного созвона, а не заброниров номер в пару кликов на соответствующем сервисе. Гергиева уволили из немецкого театра, выдающуюся оперную диву Нетребко уволили из Нью-Йоркской и какой-то там еще оперы, заменив ее на среднекачественную солистку оперы из Украины, чуть не забыл, Валентину Юдашкину запретили показ на какой-то неделе моды. Еще масса аналогичных санкций. Еще беглым из России либералам заблокируют банковские карты международных платежных систем. Это сильно.

Есть и действительно серьезные, но практически на все из них уже работает российский ответ. Так, например, Европа закрыла небо для российских гражданских самолетов, но почему-то сейчас уже иностранные авиакомпании начинают увольнять или отправлять в бессрочный отпуск (зачастую, без содержания) своих пилотов и стюардесс. Потому что летать иначе, чем через Россию для них нерентабельно.

Принижать значение санкций, безусловно, не стоит. Но с каждым днем становится все более понятно, что, желая "застрелить" Россию, Запад выстрелил себя в себя. И не в ногу, а в гораздо более жизненно важные органы.

P.S. И еще чУдное. Минпромторг России "из-за трудностей с логистикой" рекомендовал "химпредприятиям приостановить экспорт производных метанола в Европу". А доля отечественных производителей этих веществ на рынке ЕС составляет 40% (пентаэритрит) и 50% (уротропин). Что означает не просто большие, а очень большие трудности для, как говорится в сообщении Минпромторга, "европейской отрасли строительных материалов, фармацевтической, косметической, химической и других". Будем свои производства развивать. Нет худа без добра.

P.P.S. Стоимость фьючерсных контрактов на газ на бирже в Лондоне превысила 3800 долларов США за тысячу кубометров. Добр был Медведев Дмитрий Анатольевич, ох и добр.

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