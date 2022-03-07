"Охота на ведьм": тяжелобольного Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже

Никого не смутило, что Валентин Юдашкин занимается платьями, а не политикой, и свои последние коллекции создает вопреки тяжелой болезни. Фото: EAST NEWS

Российская мода теперь тоже под санкциями: модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже. Онлайн-показ новой коллекции должен был состояться в праздничный день 8 марта, однако в последний момент шоу отменили. Причина все та же - события на Украине.

То, что мода, спорт, культура, медицина и прочие сферы жизни, которые раньше были вне политики, пострадали, уже никого не удивляет. Неожиданно другое: в случае с Юдашкиным отмена произошла из-за... молчания модельера. Как выяснило агентство РИА Новости, Федерация высокой моды решила проверить позицию кутюрье и выяснила, что он не высказывался против российской спецоперации на Украине.

- Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно! - заявил глава Федерации Ральф Толедано.

Модного чиновника нисколько не смутило, что Валентин Юдашкин занимается платьями, а не политикой, и свои последние коллекции создает вопреки тяжелой болезни. С 2016 года модельер борется с онкологией: рак почки, который проморгали западные врачи, привел к многочисленным метастазам, в том числе, в головном мозге. Но 58-летний дизайнер продолжает творить, потому что уверен: онкология - не приговор, а мир, как бы банально это ни звучало, спасет все-таки красота.

Между тем, в Модном доме Юдашкина инцидент в Париже никак не комментируют: на рабочих местах в выходные дни только охрана, а помощники модельера либо не берут, либо бросают трубки. А вот историк моды и ведущий "Модного приговора" Александр Васильев уверен, что одним Юдашкиным западные партнеры не ограничатся.

- Я сам сейчас в Париже и понимаю, какие волнительные дни мы все переживаем. Мне трудно это комментировать. Я оптимист, но думаю, что санкции в отношении российских модельеров не убавятся. Полагаю, что это первая ласточка, - поделился с kp.ru Александр Васильев. - Завоевать любовь очень трудно, а потерять ее очень легко. Возможно, это охота на ведьм, но это только начало. А область моды - субстанция хрупкая и не защищенная никакой армией, поэтому мы будем очень долго страдать. Мой личный прогноз - до 2025 года.