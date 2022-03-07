Что значит ВСН, ВКС и МКШ: Как понять популярные сокращения из сводок о спецоперации

Пресс-служба Минобороны часто использует сокращения. Например, на фото - РСЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если любой театр начинается с вешалки, то театр военных действий с аббревиатуры (ТВД). Сокращения в Вооруженных силах используются для составления приказов, боевых сводок, донесений и рапортов. Отметим, что любой шаг в зоне специальной операции по денацификации Украины отдается приказом, а после его выполнения командир составляет донесение о выполнении поставленной задачи. Аббревиатуры позволяют это сделать намного быстрее.

Те же сокращения часто использует пресс-служба Минобороны, а журналисты не всегда дают подробную расшифровку. Все сокращения мы опубликовать не сможем. Их сотни. Расскажем о тех, что чаще всего проскакивают в официальных сообщениях.

РБ - Республика Беларусь.

ВСН - Вооруженные силы Новороссии.

МКШ - Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

СЦКК - Совместный центр контроля и координации на Донбассе.

ТВД - Театр военных действий.

БпЛА - Беспилотный летательный аппарат.

ПВО - Противовоздушная оборона.

ВКС - Военно-космические силы России.

БТГр - Батальонно-тактическая группа.

ОТРК - Оперативно-тактический ракетный комплекс.

ДШМГ - Десантно-штурмовая маневренная группа России.

ОМБр - Отдельная механизированная бригада.

ОДШБр - Отдельная десантно-штурмовая бригада.

РСЗО - Реактивная система залпового огня.

ВФУ - Вооруженные формирования Украины.

ВСУ - Вооруженные силы Украины.

СБУ - Служба безопасности Украины.

ГУР - Главное управление разведки Украины.

МОУ - Министерство обороны Украины.

ДРГ - Диверсионно-разведывательная группа Украины.

НГУ - Национальная Гвардия Украины (военизированные подразделения в составе полиции).

Отметим, что названия различных вооружений в армии России имеют ассоциативные названия. Артиллерийские орудия имеют названия цветков "Гиацинт", "Тюльпан", "Пион". Российские реактивные системы залпового огня сравнивают со природными явлениями разрушительной силы: "Ураган", "Смерч" и "Ураган". Ракетные комплексы, которые могут прошить в небе любой боевой самолет называют "Иглой" и "Стрелой".

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