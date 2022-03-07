Что значит ВСН, ВКС и МКШ: Как понять популярные сокращения из сводок о спецоперации

Пресс-служба Минобороны часто использует сокращения. Например, на фото - РСЗО.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Если любой театр начинается с вешалки, то театр военных действий с аббревиатуры (ТВД). Сокращения в Вооруженных силах используются для составления приказов, боевых сводок, донесений и рапортов. Отметим, что любой шаг в зоне специальной операции по денацификации Украины отдается приказом, а после его выполнения командир составляет донесение о выполнении поставленной задачи. Аббревиатуры позволяют это сделать намного быстрее.
Те же сокращения часто использует пресс-служба Минобороны, а журналисты не всегда дают подробную расшифровку. Все сокращения мы опубликовать не сможем. Их сотни. Расскажем о тех, что чаще всего проскакивают в официальных сообщениях.
РБ - Республика Беларусь.
ВСН - Вооруженные силы Новороссии.
МКШ - Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
СЦКК - Совместный центр контроля и координации на Донбассе.
ТВД - Театр военных действий.
БпЛА - Беспилотный летательный аппарат.
ПВО - Противовоздушная оборона.
ВКС - Военно-космические силы России.
БТГр - Батальонно-тактическая группа.
ОТРК - Оперативно-тактический ракетный комплекс.
ДШМГ - Десантно-штурмовая маневренная группа России.
ОМБр - Отдельная механизированная бригада.
ОДШБр - Отдельная десантно-штурмовая бригада.
РСЗО - Реактивная система залпового огня.
ВФУ - Вооруженные формирования Украины.
ВСУ - Вооруженные силы Украины.
СБУ - Служба безопасности Украины.
ГУР - Главное управление разведки Украины.
МОУ - Министерство обороны Украины.
ДРГ - Диверсионно-разведывательная группа Украины.
НГУ - Национальная Гвардия Украины (военизированные подразделения в составе полиции).
Отметим, что названия различных вооружений в армии России имеют ассоциативные названия. Артиллерийские орудия имеют названия цветков "Гиацинт", "Тюльпан", "Пион". Российские реактивные системы залпового огня сравнивают со природными явлениями разрушительной силы: "Ураган", "Смерч" и "Ураган". Ракетные комплексы, которые могут прошить в небе любой боевой самолет называют "Иглой" и "Стрелой".
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ТРАНСЛЯЦИЯ
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