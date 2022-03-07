Элитное жилье украинских звезд в Москве: сколько стоят дома и квартиры Анны Седоковой, Веры Брежневой, Светланы Лободы

Анна Седокова и ее «видовая» квартира в Москве. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Украинские музыканты построили успешную карьеру в России. Здесь получили популярность, музыкальные премии, полные концертные залы, корпоративы и прочие заказники, рекламные контракты. Гражданство не получили, но купили в Москве и Подмосковье элитную недвижимость. Рассказываем, кто из популярных украинских поп-звезд приобрел жилье в России.

Анна Седокова

39-летняя Анна Седокова за минувшую зиму дала два больших клубных концерта в Москве. Также у Седоковой в Москве работает компания по продаже одежды собственного бренда. Сама Анна последние годы постоянно летала из России в США и обратно. В Америке у звезды на ПМЖ две дочери: 17-летняя Алина уже самостоятельная - оканчивает школу и готовится к учебе в университете, а 10-летняя Моника живет с отцом по решению суда. Седокова летает с 4-летним сыном Гектором. В России Анна работала, а в Америке у нее семья – в одном из спортивных клубов играет муж-баскетболист Янис Тимма.

Седокова купила две квартиры в новостройках столицы в ипотеку. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Майами Седокова с мужем арендуют дом. В Москве певица тоже живет в арендованной квартире, пока в собственных идет ремонт. Анна купила две просторных видовых квартиры в престижных районах Москвы в ипотеку. Первую квартиру Седокова взяла в 2018-м году, вторую в разгар пандемии – в 2020-м. Ипотечные кредиты звезда гасит досрочными платежами, поэтому рассчитывает выплатить раньше, чем через 20 обозначенных в договоре лет. Обязательный ежемесячный платеж по кредиту только за одну квартиру – около 500 тысяч рублей. Квартиры звезда приобрела в новостройках, поэтому вложила в ремонт большие деньги. Известно, что жилье просторное - одна из квартир в центре площадью 200 кв. м приобретена за 58 миллионов рублей. Второй объект недвижимости из этой же ценовой категории.

Артем Умрихин

36-летний певец, композитор и продюсер Артем Умрихин – основатель группы «Artik&Asti». Песни Умрихина последние несколько лет были в топе, а концерты группы собирали полные залы. Артем Умрихин с женой и двумя детьми обустроился в большом доме в Подмосковье. Особнячок находится в престижном месте – в охраняемом элитном поселке на Новой Риге.

Продюсер и солист группы «Artik&Asti» показал свой дом на Новой Риге Ксении Собчак. Фото: кадр «Осторожно, Собчак!», YouTube

Артем Умрихин купил коттедж площадью 700 кв м за 31 миллион рублей – говорил, что повезло в свое время взять жилье за выгодные деньги. Музыкант рассказывал о доме: «Здесь все было: отделали только цокольный этаж, двор. Хорошая цена у дома, поэтому мы его и взяли». Сына и дочь жена Умрихина Рамина рожала в США. Музыкант в интервью говорил: «У наших детей двойное гражданство – американское и европейское».

Вера Брежнева

40-летняя Вера Брежнева нечасто собирала большие концертные залы – больше зарабатывала выступлениями на коммерческих мероприятиях и рекламными контрактами. У Брежневой и ее мужа 58-летнего композитора Константина Меладзе есть недвижимость в разных странах. В Подмосковье Брежнева пару лет назад купила особнячок – говорили при участи мужа.

Вера Брежнева обустроила подмосковный особняк в пастельных тонах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дом этот находится в элитном подмосковном поселке «Миллениум Парк», что в 19 км от МКАД. Площадь двухэтажного дома 400 квадратных метров. Рядом лес, в поселке даже водные каналы построены. Стоимость домов такой площадью в этом поселке риэлторы оценивают в сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов. У Брежневой и Меладзе есть недвижимость в Италии и на Украине.

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода в пандемию переехала в дом у моря. Страну пребывания певица не называет, есть предположения, что это Кипр. До этого около четырех лет Лобода жила и работала в России, получала всевозможные премии как «лучшая певица». Построила самую успешную карьеру из всех украинских коллег-певиц.

У Светланы Лободы дома коллекция музыкальных инструментов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У звезды есть недвижимость на Украине, в России, в Европе. Недавно Лобода рассказывала: «У меня дома в разных странах: это и Россия, и Европа. И еще Дубай - там тоже есть квартира». Говорят, что у Лободы дом в элитном поселке Подмосковья стоимостью около 70 миллионов рублей.

Ани Лорак

Певица Ани Лорак после развода с дочкой жила в элитном подмосковном поселке в Истринском районе — 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь шикарная инфраструктура - озера, рощи, пруд, поле для гольфа, сады из декоративных деревьев, фонтаны.

Ани Лорак после развода перебралась в загородный дом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Внутри тоже роскошно: мрамор и другие натуральные материалы – ремонт и обстановка в классическом стиле, все сделано со вкусом. Стоимость домов в поселке начинается от 90 миллионов рублей.