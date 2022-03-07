Минобороны: Украинские националисты прикрывались в бою "живым щитом" из беженцев

Все, что мы когда-то уже видели в советских фильмах о нацистах повторяется на Украине. Фото: REUTERS

Это просто какое-то дежавю. Все, что мы когда-то уже видели в советских фильмах о нацистах повторяется на Украине. Почему повторяется? Потому, что все это украинские националисты и бандеровцы уже исполняли в Хатыни, Бабьем Яру, Волыни. Все эти зверства хорошо известны мировой общественности.

- Вчера, около 17 часов московского времени, на проспекте Победы Мариуполя, военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве "живого щита". Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Именно так гитлеровские солдаты поступали во время своих многочисленных атаках на Брестскую крепость в 1941 году, ту же тактику впоследствии использовали украинские националисты на Украине и Беларуси.

Вчера бойцами народной милиции ДНР удалось отбить мирных граждан у националистов. Освобожденные жители Мариуполя были выведены через район Виноградное. Всем им оказана необходимая помощь.

БОЕВАЯ СВОДКА

Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное, Чаривное. Группировка войск Луганской Народной Республики прошла 6 километров и взяла под контроль Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над селами Азов, Новотатаровка, Мирное. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия на западе Мариуполя. Подразделения вошли в Новоселовку, Поселок Моряков, Осавиахим, Найденовку и Азов-Кольцо.

Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова, и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2". Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационных станции ВСУ.

Всего за время операции уничтожено:

2396 - объектов военной инфраструктуры Украины.

82 - пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил.

119 - зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

76 - радиолокационных станции.

827 - танков и других боевых бронированных машин.

84 - реактивные системы залпового огня.

304 - орудия полевой артиллерии и миномета.

603 - единицы специальной военной автомобильной техники.

78 - беспилотных летательных аппаратов.

ВНИМАНИЕ!

Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины", и открываются шесть гуманитарных коридоров:

один из Киева в Гомель;

два из Мариуполя – в Запорожье и в Ростов-на-Дону;

один из Харькова в Белгород;

два из Сум в Белгород и в Полтаву.

Вся детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов.