Украина не согласилась на "режим тишины". Жизни сотен тысяч людей опять под угрозой

Уже в третий раз эвакуация мирных жителей срывается по вине украинской стороны. Фото: REUTERS

Россия в третий раз объявила о предоставлении возможностей для эвакуации мирного населения из украинских городов по гуманитарным коридорам. Причем, в этот раз все выглядит еще более масштабно. Как заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, "после личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона" к Владимиру Путину и получения распоряжения президента России Вооруженные силы РФ объявили в ходе проведения спецоперации на территории Украины "режим тишины" с 10-00 по Москве.

Минобороны России подробно расписало, на каких маршрутах эвакуированному населению ничего не грозит со стороны российских войск и частей ЛДНР – маршруты из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум и населенных пунктов по пути следования расписаны подробнейшим образом.

Но… Но ВС России могут гарантировать безопасность только со своей стороны, а за действия украинской отвечать не в состоянии. И уже в третий раз эвакуация мирных жителей этих и других населенных пунктов срывается по вине украинской стороны.

На этот раз против предложенных вариантов эвакуации выступили не только боевики из нацбатальонов, но и украинское правительство.

- Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию, - заявила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук и объявила, что Киев отказывается от вариантов российских маршрутов.

Между тем, далеко не все из них заканчиваются в Белоруссии или в России. Есть варианты вывоза людей в Полтаву, в Запорожье. Но отпетая "свидомитка" Верещук записала в череду своих преступлений еще одно, отказав мирным жителям в праве на жизнь, блокировав все варианты эвакуации, кроме тех, которые предлагает исключительно Киев.

Мало того, в то время, как российские военные установили режим тишины, Донецк и Луганск подверглись новым артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. И многие в украинских сетях даже гордятся тем, что Украина срывает договоренности, о которых поставлены в известность и ООН, и Международный Красный Крест.

Вне всяких сомнений, такое решение вице-премьера Украины будут всячески приветствовать разного рода нацбаты, вроде запрещенного в России "Азова" и иже с ними. Именно нацисты-националисты из этих добробатов устроили настоящую блокаду тем же жителям Мариуполя, сделав из "живым щитом" и не желая отвечать за содеянное.

В чатах тех же мариупольцев царит настоящий ужас.

- Я не сторонник, чтобы сдали город. Но я против того, чтобы одни прикрывались мирными людьми, а другие оказывали давление на власть, держа людей как в плену.

- Наших близких держат в заложниках. Мы должны их вернуть. А вы воюйте дальше. Это все.

- Это ваше личное дело. Как хотите и сколько хотите, воюйте с русскими. Просто отпустите наши семьи. Дайте им выйти.

- России, наоборот, выгодно, чтобы мирные ушли из города, и в нем остались только военные. А вот ВСУ и Азову страшно остаться в городе без прикрытия мирными жителями.

И так далее, и так далее.

Что касается Мариуполя, то, судя по приведенным цитатам и другим высказываниям в чате, там уже прекрасно отдают себе отчет, и кто держит жителей в заложниках, и кто обстреливает мирные объекты, и кем являются в действительности их "захистники" – бандой мародеров, грабителей и убийц, скатившихся в откровенный терроризм.

Вот только в правительстве Украины этого стараются не замечать. В частности, госпожа Верещук. Которая готова пожертвовать тысячами своих сограждан, чтобы спасти убийц из запрещенного в России "Азова". Поскольку чем-то иным, кроме стремления обезопасить их при эвакуации, смешавшись с мирными жителями, трудно объяснить такую "заботу". И в России, и в Белоруссии установить, кто из них кем являлся, какие преступления совершал - плевое дело. Все сведения и списки личного состава давно имеются у компетентных органов. Помнится, было много вопросов, зачем Следственный Комитет России открывал одно за другим дела по совершенным на Украине преступлениям. Вот затем.

Украина должна быть и будет денацифицирована, как бы Верещук и ей подобные не пытались спасти своих идейных соратников из числа украинских нацистов. Даже если они готовы пожертвовать всей Украиной, это им не поможет, а лишь усугубит тяжесть совершенных ими преступлений.

Но сейчас они лишь доказывают, что никакие договоренности с ними не стоят даже той бумаги, на которой они прописаны.

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