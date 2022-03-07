Олег Газманов: «После мощной атаки на мой телефон и соцсети – подписчиков и поддержки стало больше»

Телефоны Олега и Родиона Газмановых «слили» в сеть, поэтому им пришлось срочно менять номера. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певцу Олегу Газманову теперь не дозвониться — сменил свой давний номер телефона. Несколько дней назад телефоны Олега Газманова и его сына Родиона Газманова «слили» в сеть, поэтому им пришлось в срочном порядке менять номера. Также на прошлой неделе появилась информация о том, что «украинский суд заочно арестовал певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины». Случилось это из-за поддержки Олегом Газмановым российских военнослужащих и спецоперации на Украине.

7 марта народный артист России Олег Газманов вышел на связь с поклонниками и сообщил, что в понедельник в Москве выступит с концертом перед женами военнослужащих, участвующих в спецоперации. Также произошли изменения в сетке вещания Первого канала: вечером 7 марта покажут юбилейный концерт, записанный к 70-летию Олега Газманова.

Олег Газманов записал видео для поклонников: «Дорогие друзья, спасибо вам, что в это непростое время и мощную атаку на мои соцсети, на мой телефон, мою семью – мои аккаунты прирастают поклонниками, подписчиками и вы поддерживаете меня. Думаю, что в это непростое время пора создать рубрику «хорошие новости». И у меня есть хорошие новости. Во-первых, вчера я с большим удовольствием и радостью принял участие во встрече наших параолимпийцев в Шереметьево. Из-за того, что их отстранили от Паралимпиады – их соперники побоялись встречаться с ними в честном бою, мы им запишем «баранку», а наших запишем в победители. Я очень рад, что моя песня «Вперед, Россия» семимильными шагами шагает к вершинам не только наших, но и зарубежных хит-парадов. Я очень рад, что сегодня в Парке Победы в Москве у меня будет выступление перед женами, сестрами, подругами наших бойцов, которые участвуют в спецоперации. Самая главная новость для меня, что сегодня в 18.55 на Первом канале наконец покажут (хотя в немного усеченном виде) мой юбилейный концерт. Обещаю, что полную версию концерта попозже выложу в YouTube».

Случилась атака на телефон и соцсети сына Олега Газманова. 40-летний Родион Газманов объяснил: «Я жив и здоров, хоть и немного ошеломлен таким количеством людей без фантазии, заполнивших мой директ шаблонными фото и видео. Фильтр отбраковывает почти сто процентов звонков и сообщений потенциальных линчевателей. Думаю - поставить на рингбэк гимн России. Пусть слушают — раз им так хочется. Вот это важно: все угрозы с российских номеров записаны. При повторе будем разбираться: кто пишет и почему. Для тех, кто не в курсе темы, мой номер телефона (был у меня больше 20 лет) слили на украинские телеграмм-каналы. Такого уровня хейта не было с тех пор, как прошла деза про «ветерана боевых действий». Пообщавшись с друзьями, я обнаружил, что не только артистам приходят такие сообщения. Эта шаблонная ересь рассылается массово. Смс-ками, через директ, на почту, звонками на телефон и через мессенджеры. Но правда, зачем? Неужели кто-то может всерьез думать, что угрозами и проклятьями можно вызвать у второй стороны сочувствие или чувство вины? Нет конечно. Но такой цели и не ставится. Те, кто это придумал, те кто инициировал эту травлю, хотят, чтобы озлобление достигло предела с обеих сторон. Чтобы искры сверкали. Но у них этого не получится…»

Родион обратился к пользователям соцсетей: «Я прошу всех, кто такие сообщения получает, соблюдать спокойствие и вежливость. Давайте будем выше взаимных угроз и оскорблений. Мы сильные. Мы вместе. А значит – все будет хорошо. Прошлый пост, где я выложил некоторые присылаемые мне угрозы, снес Инстаграм…»