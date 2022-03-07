Тяжелобольной Андрей Данилко выступил с подлым заявлением в адрес России

Певец продолжает зарабатывать в России баснословные деньги. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Данилко, известный публике по образу разбитной проводницы Верки Сердючки, в последнее время активизировался в соцсетях. Тяжелобольнй артист уже сделал несколько скандальных заявлений в адрес России. Разгневанная публика назвала поведение певца подлостью и припомнила ему тайные выступления перед российскими богачами.

Андрей Данилко заявил, что официально меняет строчку песни "Лаша тумбай" на "Раша, гудбай". По словам артиста, теперь он будет исполнять ее "только так" и никак иначе. А ведь именно из-за этой песни в 2007 году Данилко влип в грандиозный скандал на Евровидении.

Публика обвинила его в неуважении к России. А ведь благодаря нашей стране он прославился и зарабатывал большие деньги. Тогда Верке Сердючке пришлось извиняться и чуть ли не на коленях оправдываясь перед обиженной и оскорбленной публикой.

Сейчас, по признанию артиста, ему за этот эпизод не стыдно. Более того, лицемерный певец продолжает зарабатывать в России баснословные деньги, тайно приезжая на закрытые вечеринки богачей на Рублевку. За выступление артист берет от 65 до 80 тысяч евро.

И это при том, что в настоящее время Данилко борется с тяжелой болезнью. Свой диагноз он не раскрывает, говорит лишь о том, что недуг сильно отразился на его внешности - артист сильно располнел и неважно выглядит.

Напомним, не так давно соцсети облетело видео сорвавшегося в истерику Данилко. Украинский артист выдал оскорбительный спич в адрес России, используя матерную лексику. Хамские высказывания звезда эстрады сделал на русском языке. А чуть ранее Данилко учинил "бандеровскую провокацию", публично исполнив песню, прославляющую Степана Бандеру. Оторопевшие россияне, которые до недавнего времени переживали за тяжелобольную знаменитость, обрушились на исполнителя с критикой - назвали пособником нацистов и призвали его к ответу.