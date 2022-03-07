«Думал, что санкции против России, пока не заехал на заправку»: В Европе начинает ощущаться дефицит топлива

Эффект украинского кризиса ощущается в полной мере в энергетическом секторе. Фото: Евгений СУЧКОВ

«Я был убежден, что санкции против России до тех пор, как не заехал на заправку», - этой лаконичной фразой бывший итальянский министр по европейским делам Паоло Савони описал последствия для Старого Света ограничений на поставки энергоресурсов для России.

Еще до начала военной операции на Украине, на одном только ожидании конфликта, цена на бензин в Италии впервые с 2012 года преодолела психологически важную отметку в 2 евро. В конце февраля отдельные игроки на рынке и вовсе задрали планку аж до 2.30. Сейчас цена устойчиво держится чуть выше 2 евро за литр 95-го и 1.85 – за литр дизтоплива. Но нет сомнений, что это лишь начало, если Европа все же примет «самоубийственное» эмбарго на поставки нефти из России.

Эффект украинского кризиса ощущается в полной мере в энергетическом секторе. Достаточно вспомнить, что Италия импортирует почти 40 процентов газа из РФ.

Еще до начала военной операции на Украине цена на бензин в Италии впервые с 2012 года преодолела психологически важную отметку в 2 евро. Фото: Евгений СУЧКОВ

Еще до событий на Украине стоимость электричества, значительная часть которого генерируется за счет газа, и самого «голубого топлива» (без которого множество местных граждан останется не только без отопления, но и без горячей воды), неуклонно ползла вверх. Так, в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, киловатт прибавил 131% в стоимости (с 20 до 46 евроцентов), а кубометр газа – 94% (с 70 центов до 1 евро 37 центов за кубический метр).

И это при том, что цена на него на мировых биржах на момент публикации статистики еще не «пробила» даже 2000 евро.

Печально выглядят и перспективы «диверсификации» - согласно прогнозам заменить российский газ просто нечем. Даже самые оптимистичные сценарии позволяют покрыть менее половины дефицита (14 из 29 миллиардов кубометров). И это при условии реанимации неэкологичных угольных ТЭЦ, ранее законсервированных ради соответствия европейским «зеленым» критериям.

Наконец, жители Италии с тревогой ждут, что резко подорожают продукты питания. Это может быть связано как с нерентабельностью тепличного бизнеса из-за возросших цен на энергию, так и перебоев с поставками из России и Украины. Но пока в продуктовых магазинах цены растут в пределах официальной инфляции – 5-6%.

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