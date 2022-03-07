Звезда "Уральских пельменей" осудила бегущих из России артистов: "Люди второго сорта"

Актриса и экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова высказалась о беглецах из России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С началом спецоперации на Украине российские звезды стаями потянулись в отпуск. Ксения Собчак якобы обещала сыну каникулы в Турции, но почему-то ее видели в аэропорту Тель-Авива. Ее муж Константин Богомолов, который должен был остаться в России, засветился в том же направлении - говорят, у него давно есть израильский паспорт. Алла Пугачева с Лизой и Гарри, Эммануил Виторган с детьми, Земфира с Ренатой Литвиновой, Григорий Лепс, Эвелина Бледанс, Божена Рынска - список улетающих за границу пополняется с каждым днем.

Такой побег не остался незамеченным среди коллег по сцене.

- С недоумением наблюдаю, как ряд деятелей шоу-бизнеса и микроселебы в связи с событиями последней недели уезжают из России. В моем окружении тоже есть люди, которые «сидят на чемоданах» и в порыве страстей говорят: «пора валить», - высказалась о беглецах актриса и экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова. - Вот, что хочется сказать. Я много ездила по миру. Иногда улетала из России надолго, на месяц-два. Хорошо понимаю и чувствую, как там живут. Так вот, на Западе вы можете стать успешным, красиво одеваться, широко улыбаться. И гамбургеры там вкуснее наших, да! Но вы никогда, ни-ког-да не станете там своими. Вы всегда будете чужими – людьми второго сорта, которых в любой момент могут затравить и выставить на мороз без выходного пособия только из-за того, что у вас паспорт российский. Что сейчас и происходит.

Как отметила актриса, она сама из России уезжать не собирается: "Здесь иногда трудно, иногда непонятно. Но это наш любимый дом. И здесь мы всегда будем своими. Я с Россией – навсегда".

Тем временем, Михалкова - не единственная, кто осудил знаменитостей из-за их позиции о спецоперации. Чуть раньше ее куда более известный однофамилец Никита Михалков обратился к звездам, "рыдающим" из-за событий на Украине.

- Хочу сказать своим коллегам, переживающим из-за спецоперации: «Что вы до сих пор тут делаете? Езжайте туда, где, как вам кажется, есть правда и справедливость. Почему вы не едете? А потому, что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете, - разоблачил "рыдателей" режиссер в эфире своей программы "Бесогон".