Лица "светлые", а мозги темные

Борьба "за все хорошее и против всего плохого" доходит до неадекватности. Фото: REUTERS

Вы случайно не знаете, почему среди людей с "прекрасными светлыми лицами" так много персонажей, которых трудно упрекнуть в адекватности реальности? И эта их неадекватность просто бьет фонтаном в какие-то критические моменты. Когда они, борясь "за все хорошее и против всего плохого", эту свою неадекватность демонстрируют просто публично.

Нынешняя ситуация на Украине тут исключением не является.

Вот, например, американская актриса Патрисия Аркетт. Вроде уже и не молода, а с мозгами явные проблемы. Заявила тут в своем твиттере, что из-за Украины "Россию надо исключить из НАТО". Ничего, проканало тысячи лайков таких же "подкованных в политике". Наверное, в следующем фильме ей дадут играть роль главной русской злой колдуньи Baba-Yaga, если какой-нибудь чернокожий бодипозитивный трансгендер не возмутится и не отобьет эту роль для себя. Никто ей не объяснил, что "оскар" сам по себе мозгов в голове не прибавляет. Зато явно придает самоуверенности и величия вкупе с готовностью учить весь мир.

Наши "строители Прекрасной России Будущего" не отстают. Нет, Ирак с Ираном еще не путают, но вот насчет всего остального я бы не поручился за их ментальное здоровье еще со времен легендарной "стрелки осциллографа" в исполнении Юлии Латыниной. Лидер группы "Несчастный случай" записал свое видеообращение, в котором во всех грехах обвинил Россию (кстати, на нынешней Украине Алексея и группу приветствуют, он ведь против России завсегда практически выступал. Он даже от Советской армии косил через психбольницу, сымитировав попытку суицида, и даже Валдиса Пельша привлек к этому).

Буквально на днях Кортнев выступил с видеороликом в защиту Украины, обвинив, кроме всего прочего Владимира Путина в том, что тот якобы договорился с лидером КНР: "ждали, когда закончится Олимпиада, договорились с Дэн Сяопином".

Для бывшего студента МГУ просто поразительный уровень знаний об окружающем мире. Впрочем, Кортнев МГУ так и не закончил. Но тут ситуация даже не в дипломе. Просто упомянутый Алексеем Дэн Сяопин, как бы это помягче сказать, стоял у китайского руля (при этом никогда не занимал пост лидера партии или страны, а просто был "отцом реформ" в КНР и самым влиятельным в стране человеком) с конца 1970-х и до 1992 года. А в 1997-м, извините, вообще, умер. А Китаем, если мы, конечно, говорим об одной и той же стране с 2012 года руководит товарищ Си Цзиньпин.

Впрочем, успехи "учеников" бледнут и меркнут на фоне того, что несут их учителя. Вот, например, спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США) Нэнси Пелоси, которой через пару недель исполнится уже 82 года. Дама спать не может, потому что Путин… Всюду Путин, везде. Даже, по ее словам, "вторгся в Венгрию". Бабушке давно пора в дом, где буйных пеленают в рубашки с длинными рукавами или хотя бы дают успокаивающее и комфортно за такими старушками ухаживают. Но она, сделав очередную пластику, вновь рвется в бой против России, занимая третье по значимости место в иерархии власти США.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки давеча объяснила журналистам: причина, по которой в США растут цены на топливо, заключается не в шагах, предпринятых Байденом. А потому, что «президент Путин вторгся на Украину».

Джен, в офисе не хотите уточнить? Буквально перед вами ваш шеф заявил, что "Путин вторгся в Россию". Правда, несколько ранее он же пояснил, что Путин "бомбит иранцев".

Мы, честно говоря, в некотором ступоре. Не в медицинском смысле термина, а в бытовом, с точки зрения здравого смысла. И даже, если подходить с позиций "общечеловеческих ценностей". И, вот понимаете, от этих людей (я не про Кортнева, Аркетт и даже не про Макаревича) зависят судьбы мира. Остальные же просто возомнили, что они должны всех учить, как правильно "ковыряться в носу", а остальным запрещать не их методику.

Господи, за что ты не любишь эту планету, что доверил власть светлоликим маразматикам? Почему на Земле так мало психиатров?

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