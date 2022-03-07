Мария Шукшина обратилась к россиянам с важным признанием

Мария Шукшина остро воспринимает последние события в стране и мире. Фото: EAST NEWS

Мария Шукшина обратилась со словами поддержки к российским военным. Актриса напомнила, как во время Великой Отечественной войны артисты делали все для победы. По словам звезды, сейчас все русские люди должны сплотиться.

Мария Шукшина остро воспринимает последние события в стране и мире. Знаменитость считает, что Запад насаждает чуждые нам ценности. "Мы прекрасно помним, что боевой дух советских солдат во время Великой Отечественной войны поддерживали как раз артисты, которые приезжали на фронт. И фильмы снимались. Фильмы, песни, музыка, образование, наука - все работало на Победу", - заявила она.

Актриса осудила своих коллег, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине. После чего обратилась к тем, кто в это непростое время защищает рубежи нашей Родины.

"Дорогие наши бойцы, мы очень верим в вас. Мы знаем, что вы победите, мы ждем вас только с Победой. Мы здесь, в тылу, тоже работаем, делаем все возможное для нашей общей Победы. Мы также боремся с фашистами здесь, как и вы - там, помоги вам, Господи. Молимся за вас, ждем, что вернетесь живыми и невредимыми. Главное, не терять силу духа", - цитирует ее телеканал Царьград.

Мария также напомнила о национальной идее. "Наши военные успехи ничего не смогут изменить без национальной идеи, которую мы сейчас ждем. Слава Богу, что появился проект президентского указа об основах государственной политики по укреплению и сохранению духовно-нравственных традиционных ценностей", - резюмировала знаменитость.