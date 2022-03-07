Венгрия законодательно закрепила отказ от поставок оружия на Украину со своей территории

Виктор Орбан анонсировал ряд переговоров, посвященных развитию ситуации с Украиной. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии подписал указ, запрещающий поставлять на Украину оружие с территории страны. Об этом заявил Виктор Орбан, возглавляющий венгерское правительство.

Орбан сообщил об указе в видеообращении. В нем он также выразил опасения о росте числа беженцев с украинской территории.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также пояснил, что в запрет также подразумевает и транзит вооружений через венгерскую территорию в сторону Киева.

Сийярто сказал, что экспортные караваны военного назначения «могут быстро стать объектами военных атак».

Но эксперты считают, что Венгрией движут вовсе не опасения собственной безопасности. Они особо отмечают тот факт, что на территории Украины проживает немалое количество этнических венгров; на Украине есть целые села, населенные венграми.

- В Будапеште, в первую очередь, не хотели бы, чтобы оружие, к поставкам которого оказалась причастна Венгрия, не оказалось бы в какой-то момент направлено в закарпатских венгров. – так оценил решение правительства своей страны венгерский журналист Сабольч Паньи.

Орбан анонсировал ряд переговоров, посвященных развитию ситуации с Украиной. Они пройдут в разных форматах в ближайшие дни: т.н. «Вышеградская четверка» соберется в Лондоне (четверку составляют Польша, Венгрия, Словакия и Чехия), а на 10-11 марта запланированы переговоры глав правительств стран-членов Европейского Союза.

Венгрия и ранее настаивала на том, что страны ЕС должны развивать собственные вооруженные силы и не рассчитывать на поддержку НАТО.

Официальное приглашение вступить в НАТО Венгрия получила в 1997 году. Тогда же в стране был проведен всенародный референдум по этому вопросу. Из 42% избирателей, принявших участие в референдуме, 85% высказалось за вступление. И в 1999 году Венгрия официально стала членом Североатлантического альянса.

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