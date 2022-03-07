Руководитель фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия (слева) прибыл на переговоры с Россией в бейсболке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В мирное время я не ношу бейсболки, - заявил руководитель фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия на беглом английском телеканалу Fox News - Но поскольку мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране.

Еще заявил, что не перестанет носить бейсболку, "пока не добьется мира". Но почему мегрел (национальность Арахамии. Мегрелы часто рассматриваются как субэтническая группа грузинского народа — прим.ред) не пришел на переговоры в папахе из овчины или своем национальном кабалахи (головном уборе из шерсти), а в бейсболке?

Мне Арахамия в Беларуси напомнил лидера Ичкерии Зелимхана Яндарбиева (убит в 2004 году в Дохе), когда тот явился в Кремль на переговоры к Борису Ельцину в папахе. До него папаху не снимал на переговорах и Джохар Дудаев (уничтожен в 1996 году).

Арахамия не снимает бейсболку на переговорах, таким образом показывая отношение к России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но многие пожилые чеченские мужчины снимают папаху только перед сном. Даже дома. По старинной легенде каракулевые шкурки вайнахи привезли в 7 веке из Медины, когда ходили принимать ислам. Посланник Аллаха дал путникам каракулевые шкурки, чтобы они обернули в них сбитые в кровь ноги. И чеченцы решили, что будут носить их с гордостью на голове.

В российской истории был момент, когда вайнахов выселили в Казахстан. И местные жители не могли понять, почему чеченцы на такой жаре носят меховые шапки. И тогда какие-то либералы пустили слух, что под папахами у приезжих якобы... рога. Казахи стали срывать папахи с голов чеченцев из любопытства. Это привело к дракам и убийствам. Кстати, именно в Казахстане в 1952 году и родился Яндарбиев.

Известно, что бейсболка чисто американский головной убор бейсболистов, который позволяет принимать и отбивать мяч под палящим солнцем. Но какое отношение мегрел имеет к американским бейсболистам?

Чеченскую папаху, можно носить только с поднятой головой, иначе она упадет. А вот бейсболку - как угодно.

Конечно, искать рога под бейсболкой у Арахамии не стоит. Эксперты говорят, что этот украинский переговорщик с мегрельскими корнями - следующая версия прохвоста и авантюриста Михаила Саакашвили, которую перепрошили американские спецслужбы после того, как поймали украинского "Слугу народа" на крупном мошенничестве в США.

Своей бейсболкой Арахамия просто подчеркивает свою раболепскую готовность принять и передать "любой мяч" от американской команды. Но похоже, пока не отдает себе отчет в том, что это не его игра, да и бейсболка может не помочь.

В ЭТО ВРЕМЯ

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора Министра обороны России Сергея Шойгу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, 7 марта в Москве проведена первая встреча представителей Минобороны России и Организации Объединенных Наций. На встрече обсужден алгоритм взаимодействия сторон при решении гуманитарных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.