Минобороны России: на "режим тишины" украинские националисты ответили 172 обстрелами

Во время режима тишины с украинской стороны не прекращаются обстрелы. Фото: REUTERS

В Минобороны заявляют, что украинские националисты делают все, чтобы сорвать даже попытки российских военных по организации вывода мирного населения из населенных пунктов. Националисты не только препятствуют выводу беженцев, но даже усиливают свои карательные акции во время объявленного "режима тишины".

- На 13.00 украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Мы внимательно следим средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами – ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Националисты под угрозой физической расправы просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов, - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что с 10 утра 7 марта со стороны украинских националистов наблюдалось оживление. Вооруженные люди активизировались на переднем крае, артиллерийский и минометный огонь не прекращался ни на секунду.

- За эти три часа на всех объявленных шести гуманитарных коридорах Вооруженными Силами России объективно зафиксировано 172 обстрела со стороны вооруженных сил Украины и националистов. При этом речь идет о районах обстрелов, непосредственно находящихся или прилегающих к предполагаемым гуманитарным коридорам, - подчеркнул Мизинцев.

Подобная обстановка наблюдается в Харькове, Сумах и других городах. Военными зафиксированы многочисленные факты, когда обезумевшие от вседозволенности боевики националистических бригад расстреливали мирных граждан, которые пытались бежать. Их обвиняли в пособничестве России.

Показательным оказалось отношение к ситуации мэра города Сумы Александра Лысенко и командира местного национального батальона. В 11.05 они заявили: "Никаких зеленых коридоров не будет, ни один мирный житель не выйдет в Россию, а те, кто попытается это сделать будут расстреляны".

Мизинцев подчеркнул, что можно четко говорить о "неконтролируемой агонии со стороны боевиков националистических батальонов, а также их пособников в должностях мэров".

Фактически миллионы украинцев, тысячи иностранных граждан оказались в заложниках у киевского режима и попали в информационную блокаду. Правду населению никто не говорит, а тем более не предупреждает о безопасных гуманитарных коридорах.

- Мы фиксируем должности, фамилии, имена и отчества всех представителей киевской власти, которые подставляют под удар мирное население. Обязательно расскажем о их действиях и бездействии, о предательстве и лжи официальных и неофициальных должностных лиц, которым безразлична судьба собственного народа, - говорится в сообщении военного ведомства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более полутора тыс. (1 634) иностранцев, в том числе:

в Харькове – 257 граждан Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2);

в городе Сумы – 1 140 граждан Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1);

в Мариуполе – 88 граждан Турции (70) и Казахстана (18);

в Херсоне – 15 граждан Египта;

в Одессе – 7 граждан Индонезии;

в Киеве – 20 граждан Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6);

в Чернигове – 21 гражданин Пакистана (12) и Индонезии (9).

В это время в регионах России созданы все необходимые условия для встречи беженцев. Осуществлено наращивание пунктов временного размещения до 9 тыс. мест, все они находятся в готовности к индивидуальной работе с прибывающими из Украины гражданами. Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано на сегодня более 168 тыс. чел., из них 43 469 детей. Государственную границу Российской Федерации со стороны Украины уже пересекли 19 256 единиц личного автотранспорта.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов.