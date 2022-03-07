Режиссер Игорь Угольников призвал остановить неонацизм. Фото: сайт Музея Победы

Режиссер Игорь Угольников сделал заявление в Музее Победы, призвав бороться с неонацизмом.

«Нацизм, который единодушно был осуждён после Второй мировой, теперь стали поощрять и использовать как оружие против всего русского», - заявил он в своем обращении, опубликованном на сайте Музея Победы.

Угольников рассказал, что работает в Музее, создавая экспозиции, и снимая фильмы о Великой Отечественной, которые показывают истории «о стойкости наших предков перед лицом врага», а также помогают нам помнить о том, «какой ценой досталась нам та Великая Победа».

«И вот сегодня история бросает нам всем новый вызов, который принять нелегко ... Есть люди - и что греха таить, даже у нас - кто многие годы не замечали происходящего в Украине, в ДНР и ЛНР, и даже сегодня умудряются не осуждать нацистов - новых нацистов, которые, подобно своим учителям, используют женщин, стариков и детей в своих целях», - заявил он.

Игорь Угольников назвал действия украинских неонацистов "настоящим терроризмом, который мир привык осуждать".

«Но тот же мир знает, что русские своих не бросают. И теперь российские солдаты опять сражаются с нацистами. Они и мы все должны знать – за что. Ибо, позволив возродиться нацизму, мы предадим и память, и предков, и всё, что нам дорого. У меня – внука ополченца — нет и не может быть иной позиции», - сказал он, отметив, что «никто не забыт, и ничто не забыто».

Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что в ответ на обращение руководителей Донбасский и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции, заявив, что планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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