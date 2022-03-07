Цены на нефть и газ бьют рекорды: Но получает ли Россия от этого прибыль

Цены на бензин в США и Европе резко взлетели. Фото: REUTERS

Цена на нефть близка к историческому максимуму. В далеком 2008 году баррель «черного золота» продавали почти по $150. В понедельник, 7 марта, цена на бирже доходила до $130. Для российского бюджета такое положение вещей – сплошной плюс. Наша казна сводится без дефицита при $60 за баррель. Нынешние цены вдвое выше. Да еще и курс доллара резко подскочил. Запахло сверхдоходами. Но это мнение обманчивое...

ПОЧЕМУ НЕ ПОКУПАЮТ НАШУ НЕФТЬ

Основную прибыль сейчас получают другие производители – США и страны Ближнего Востока. Спрос на их нефть резко вырос. Больше половины нашего экспорта приходится на Евросоюз. Основные потребители стараются отказаться от «токсичной» российской нефти. Причем не только по политическим причинам.

- Экспортные посредники – банки, страховщики и танкерные компании, а также международные нефтяные компании – фактически ввели запрет на покупки российской нефти, - говорит аналитик Oil Price Information Service Том Клоза (его цитирует «Интерфакс»).

Пока данных о конкретных объемах нет. По предварительной информации, если раньше Россия поставляла за рубеж 7,5 млн баррелей в сутки, то в последнюю неделю они упали на четверть. Чтобы продать российскую нефть, приходится давать покупателям скидки – они достигают $20 - 25 с каждого барреля. То есть, наша нефть в реальности продается меньшими объемами и за $90 – 100 вместо рыночных $120 – 130 за баррель.

При этом некоторые компании даже публично извинились, что покупают российскую нефть. Shell заявила, что была вынуждена это сделать, иначе без работы остались бы ее нефтеперерабатывающие мощности.

Во всех американских штатах цена на бензин резко выросла. Фото: REUTERS

ЦЕНЫ НА ГАЗ – В КОСМОСЕ

Еще более плачевная ситуация с природным газом. Если поставщиков нефти по миру много, то газом занимается не так много участников. Рыночная цена за тысячу кубометров весь последний год улетает в небеса. А сейчас достигла космических значений – в $3800. Для сравнения, еще несколько лет назад средние цены составляли $200 – 300, а в пиковые месяцы достигали $400 – 500. И это уже казалось чем-то из ряда вон выходящим.

Россия здесь главный партнер Европы. Наши трубопроводы каждый год прокачивают в Старый Свет почти 200 млрд кубометров газа. Во многих странах ЕС зависимость от нашего «голубого топлива» достигает 50%. И заменить нас нечем. Уже несколько лет Евросоюз пытается заместить наш газ американским. Процесс идет, но не так быстро. Ведь, чтобы принять груз из Америки, нужно построить дорогостоящий терминал по приему сжиженного природного газа. Да не один.

- Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией, - заявил на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц.

К слову, большинство наших поставок в Европу идет по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. Но часть клиентов покупают газ по биржевым ценам. Это было их осознанное решение. Они пытались сэкономить, надеясь, что на бирже за счет более высокой конкуренции цена будет ниже. Теперь вынуждены платить на порядок больше или приостанавливать деятельность (как это сделали производители удобрений).

Европа до сих пор сильно зависит от российского газа. Фото: REUTERS

ЗАПАХЛО КРИЗИСОМ – КАК В 70-Е ГОДЫ

США и Евросоюз тем временем все равно обсуждают самые жесткие санкции против России – на экспорт нефти и других углеводородов. Собственно, именно на этих слухах растет стоимость «черного золота» и газа. Правда, если Америка сможет на это пойти – наша нефть занимает в структуре импорта США всего 3%, а газа нет вообще, - то европейцам будет сложнее. У них зависимость куда сильнее – около 30%.

Зарубежные покупатели срочно ищут альтернативу. Но это не так просто. На рынке образовался дефицит. Масла в огонь подлила еще и ситуация в Ливии. Там вышли из строя два месторождения. Экспорт из страны снизился на 300 тысяч баррелей в сутки.

- Это может быть большим сбоем по логистике, и люди будут бороться за баррели. Это кризис снабжения и кризис платежей. Уровень сбоев может быть на уровне 70-х годов, - считает Даниель Эргин, вице-председатель IHS Markit, автор книги «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть» (цитата по CNBC).

Напомним, в 70-е годы прошлого века ситуация была похожей. Тогда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в страны, которые поддержали Израиль в войне с Сирией и Египтом. Тогда это привело к резкому росту стоимости нефти – и к экономическому кризису в США и Европе.

США в срочном порядке пытаются наладить взаимоотношения с Ираном. Эта страна много лет находится под санкциями США. В итоге продает свою нефть в ограниченных объемах. И если санкции снимут, Тегеран сможет добавить в мировую торговлю примерно 1 – 1,5 млн баррелей в сутки. Российскую нефть эти объемы не заменят, но могут хоть немного успокоить ситуацию на рынке. На это надеются европейцы.

7 ноября 1973 года из-за топливного кризиса водителей попросили воздержаться от панической покупки бензина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОЖЕТ, ПОРА ДОГОВОРИТЬСЯ?

В общем, экономические потери несут обе стороны конфликта. Больше всего теряют Россия и Евросоюз. А на дополнительную прибыль рассчитывают США, страны Ближнего Востока и Китай, благоразумно сидящий в сторонке.

- Как показывает опыт, уже введенные санкции отменяются крайне сложно. Но пока не достигнуто урегулирование по Украине, нельзя даже говорить о стабилизации санкционного режима. В текущем объеме санкции наносят ощутимый ущерб и странам, которые их ввели. Поэтому есть надежда, что при деэскалации политической напряженности со временем они будут хотя бы смягчены, - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Одна из главных проблем для Евросоюза - резкий рост инфляции. Она и так вырывается из-под контроля. Это последствие пандемии. А подорожание сырьевых товаров еще сильнее толкает цены вверх.

- В принципе отмена или смягчение санкций возможны, так как они негативно влияют на всех. При этом роль России велика, несопоставима с другими подсанкционными странами. Надеемся на лучшее, но…, - констатирует Валерий Миронов, замдиректора Института «Центр развития» Высшей школы экономики.

Когда экономика так сильно зависит от геополитики и даже психологии, делать прогнозы, опираясь на здравый смысл, крайне сложно.

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