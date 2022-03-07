Зеленского предали все "лучшие зарубежные друзья"

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения. Фото: Кадр видео

Все пропало. Все продали. Именно так можно сейчас охарактеризовать состояние Зеленского в свете поступающих новостей из той части света, на которую он и его команда возлагали все свои надежды. Именно в расчете на помощь Запада и его заступничество украинская делегация сейчас изо всех сил тянет время, как капризная девочка, все время опаздывающая на свидания, сама прибывает на переговоры с опозданиями, как будто у них то вертолет НАТОвский не готов, то пробки в воздушном движении внезапно образовываются.

Но все тщетно. Уже не просто каждый день, а каждый час несет Зеленскому все новые и новые разочарования. Польша окончательно отказалась не только передавать Украины старые советские истребители, но и не разрешила использовать свои аэродромы. В Венгрии специальным указом запретили передачу и транзитную переброску любого оружия на Украину.

Канцлер ФРГ Шольц после того, как Зеленский потребовал объявить бойкот экспорту российских энергоносителей, объяснил этому несмышленышу из Киева, почему российские энергоносители, вообще, вывели из-под режима санкций, а не то что не запретили: "Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией". Нет альтернативы российским поставкам, а своя теплая рубашка в нагретом помещении гораздо ближе к телу, чем украинская "демократия".

Агентство Bloomberg фактически опровергло заявление Урсулы вон дер Ляйен, что уже завтра Еврокомиссия рассмотрит заявку на вступление Украины в кандидаты в члены ЕС.

- Ряд стран ЕС, в том числе ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление, - поделилось агентство свежим инсайдом.

Но больнее всех ударили "друзья" Украины из Израиля и Великобритании.

- Государство Израиль — это национальное государство еврейского народа. Конечно, как западное государство, мы будем принимать беженцев. Но в ближайшие дни нам придется сформулировать упорядоченную политику, - заявила глава МВД Израиля Айелет Шакед. В переводе на обычный русский язык это означает, что Израиль будет впускать в свою страну строго выборочно и только тех беженцев из Украины, в представителях профессий которых страна сама нуждается.

Еще более жестко выступил заклинавший Зеленского сражаться с Россией "до последней капли крови последнего украинца" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

- Мы очень щедрая страна. Но мы хотим контроля и учитывая то, что происходит в Украине, думаю, имеет смысл убедиться, чтобы контролировать, кто же к нам заезжает, - заявил Борис и подтвердил, что Великобритания не будет вводить для беженцев из Украины облегченный визовый режим. Не иначе, Борис насмотрелся в сети видеороликов от молдаван о том, как ведут себя украинские беженцы, и решил просто так свою страну в унитаз не спускать.

Что это, как не предательство?

А тут еще и на Западной Украине цены на квартиры и кров над головой для своих же сограждан-беженцев взвинтили так, что глаза могут вылезти на лоб от удивления. Чем, кстати, сами украинцы возмущаются и удивляются. Дескать, как так можно, 200 долларов за ночь? Тысяча долларов за халупку с удобствами во дворе? "Мы сами западенцы, - пишут в чатах по всей видимости перебравшиеся в Киев галичане. – Но вы вот такие вот (непереводимая игра нецензурной лексики – прим. авт) западенцы.

Все мольбы Зеленского остаются криком утопающего в пустыне. И что ему остается делать в этом случае? Только записывать новые видеообращения с упреками Западу. Что он и делает, периодически меняя маечки-футболочки.

Вот на последней многие рассмотрели некий знак УПА* (запрещена в РФ) и обрушились с обвинениями по этому поводу. Дескать, как он мог, еврей по национальности и натянуть на себя футболку с символикой тех, кто резал представителей его народа? Ну, о том, что Зеленский рьяный, если даже и вынужденный последователь бандеровцев, доказательств и так более, чем достаточно. Но вот лично я, прошерстив массу ресурсов, не нашел среди наград УПА* никакого похожего на это лого знака. Зато на символ на футболке Зеленского очень похож "Крест украинского казачества в эмиграции".

Крест украинского казачества в эмиграции. Фото: forums-su.com

Право слово, это даже гораздо более символично, чем какой-то знак УПА*. Только вдумайтесь - "Крест украинского казачества в эмиграции".

Прямо вот не знаю, чего пожелать. То ли добро пожаловать в Польшу или Румынию, то ли скатертью дорога из Украины. Есть, правда, и третий вариант будущего Зеленского: "Встать! Суд идет".

*Запрещена в РФ

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