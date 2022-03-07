Сирийцы поддержали проведение российской спецоперации на Украине

Бойцы сирийских городов вышли на митинги в поддержку России Фото: Предоставлено "КП"

На кадрах этой съемки женщины и мужчины в форме скандируют: Русия, Сурия! Русия, Сурия!

Этот лозунг, символизирующий единение двух стран в последние годы в Сирии звучит повсеместно. Сегодня он наполнен особым смыслом: бойцы народного ополчения города Скальбия и соседних населенных пунктов провинции Хама так выражают свою поддержку России в эти непростые дни.

- Россия сейчас проводит специальную военную операцию на Украине против нацистов и хотим сказать, что сегодня мы всем сердцем с вашей страной. Мы солидарны с российской армией и президентом Путиным в борьбе с проявлениями фашизма в Европе, - говорит командир ополчения города Мхарде Симон Ибрагим.

Фото: Предоставлено "КП"

Участники акции собираются на окраине Скальбии, где осенью 2020 года был заложен храм прообразом, для которого послужил собор Святой Софии в Стамбуле. Рядом мемориал в память о погибших сирийских и российских воинах, которые погибли, освобождая ближневосточную страну от террористов. У многих на машинах и одежде знаки Z.

Среди участников дети воскресной школы при монастыре Святой девы Марии, куда ходят сотни маленьких жителей Скальбии. Они нарисовали для российских военных открытки.

За все время боевых действий террористы выпустили по Скальбии 17 тысяч снарядов, мин и ракет. Более 300 человек погибли, в том числе дети. И теперь, когда в Скальбии наступил мир, все ее жители передают слова поддержки и солидарности жителям Донбасса и всей Украины и, конечно же, российским военным.

Напомним, в поддержку России прошли акции в Москве, Санкт-Петербурге и даже австралийском Сиднее.

Атаман, входящего в состав Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья "Посольского" Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска Семен Боков организовал около генерального консульства России в Сиднее ряд акций в поддержку России.

На митинг собрались не только граждане России, живущие в Австралии, но и украинцы. И они также поддержали президента России Владимира Путина и проводимой российскими Вооруженными Силами спецоперации на Украине.

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