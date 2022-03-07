Правительство России утвердило список недружественных государств. Что это значит

В списке недружественных государств те, что ввели санкции против нашей страны. Фото: Shutterstock

Правительство Российской Федерации составило и утвердило список государств, чьи недружественные действия направлены против России, ее компаний и граждан, а также правила сделок с компаниями, зарегистрированных на их территориях.

Это было сделано во исполнение Указа президента России, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в российской валюте.

В перечне нет сюрпризов, в нем 22 пункта - США, европейские страны-члены Евросоюза, Великобритания, Швейцария, Украина, Монако, Южная Корея, Австралия, Япония, Тайвань и др. То есть те государства, которые ввели те или иные санкции против нашей страны, разработав и объявив собственные ограничительные меры, либо, как это произошло в большинстве случаев, скопировав их у США и ЕС. В подавляющем большинстве случаев это персональные санкции против руководителей российского государства и ведущих бизнесменов, запрет на обслуживание суверенных активов и некоторые валютные и экспортно-импортные операции, отмена воздушного сообщения, запрет и пр.

Теперь сделки с компаниями и гражданами из недружественных России стран будут одобряться специальной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций с целью обеспечению финансовой стабильности России в условиях широкомасштабных санкций. В состав комиссии включены представители Центрального банка и Администрации президента РФ.

Новый порядок предусматривает подачу заявления о разрешении на сделку. Комиссия примет решение о ее одобрении или отказе. В случае одобрения плательщик должен будет открыть в российском банке специальный рублевый счет на имя зарубежного кредитора, на который будет перечислять средства по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Таким образом он сможет расплатиться по своим обязательствам российскими рублями.

Экономист Дмитрий Прокофьев объясняет: «Речь идет о поставках в Россию необходимых товаров и регулировании внешней торговли. Объективно, что сейчас экономика нашей страны столкнулась с санкционным давлением. И перед правительством стоит задача – определить приоритеты: что должно завозиться в первую очередь. Это исключительно важная задача, и правительство взяло на себя ответственность за обеспечение отечественной экономики импортом в условиях ограниченности ресурсов.

Представьте, что вы оказались в супермаркете и обнаружили, что взяли с собой недостаточно денег. Перед вами встала задача – тщательно сформировать список покупок, необходимых в первую очередь. Подписанное постановление как раз и решает эту задачу, но только уже на государственном уровне».

ПЕРЕЧЕНЬ

Австралия

Албания

Андорра

Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар)

Государства - члены Европейского союза:

Исландия

Канада

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Республика Корея

Сан-Марино

Северная Македония

Сингапур

Соединенные Штаты Америки

Тайвань (Китай)

Украина

Черногория

Швейцария

Япония