Минобороны: нацисты в Мариуполе размещают огневые точки на домах с надписями "Не стреляйте - здесь дети!"

Обстановка в Мариуполе по-прежнему тяжелая. Фото: REUTERS

- По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах, - рассказывает на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он говорит, что боевики не только разгоняют людей, которые пытаются приготовить детям еду, но и расстреливают их. Чтобы они не сбежали из города им запрещают выходить из домов. По тем, кто их не слушает националисты открывают огонь.

- Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте - здесь дети!". Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "не стреляйте – здесь дети!", разворачивают свои огневые точки, - рассказывает генерал-майор.

Напомним, в понедельник, с 10 часов московского времени, в соответствии с объявленным "режимом тишины", были полностью остановлены все боевые действия. Но украинские националисты проигнорировали его: устроили массовые обстрелы гуманитарных проходов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновку, Петровку, Александровку. Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовку и Валерьянку заняли подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики. Подразделения Вооруженных сил России вошли в Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновку, Майорово, Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь. А военная инфраструктура Украины продолжает таять. За сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов. Украинские националисты лишились 2 пунктов управления, радиолокационной станции, 5 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники