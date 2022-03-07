Кто из звезд уехал из России и куда

Юрий Дудь теперь ведет свой канал из Испании. Фото: Кадр видео

Белорусские оппозиционные ресурсы сделали неожиданный и нежданный подарок российским правоохранительным органам, гражданскому обществу и патриотическим силам нашей страны. Они взяли и опубликовали список тех российских знаменитостей, которые моментально свалили из России, как только их шестое чувство пятой точки почуяло неприятное для них объединение российского общества на принципиальной позиции в отношении проводимой Россией спецоперации на Украине.

Итак, куда же, по сведениям белорусских оппозиционеров и их ресурсов, навострили свои лыжи Российские "селебрити"?

Вот звезда "новой российской журналистики" Юрий Дудь. Он, как уверены в Белоруссии, сейчас находится в безопасной Испании. Нет сомнений, что по возвращении он нам снова станет рассказывать, как у нас тут все было, и почему мы сделали не так, как надо. И всегда сможет сказать, что большое видится на расстоянии.

Считающая себя чуть ли не главной телезвездой Ксения Собчак вместе с ребенком собиралась в Турцию, но позже была замечена в аэропорту Тель-Авива. Никаких противоречий. В Израиль самолеты из России сейчас не летают, поэтому приходится добираться на перекладных. Наверное, очень неудобно для мадам, которую на съемки сопровождает целая бригада помощников, а ей остается только встать и пройти от машины до лифта. Скорее всего, через Турцию добирался в Израиль и кинокритик Антон Долин.

Ксения Собчак в Израиле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналист Алексей Пивоваров, тот самый, что снимал фильм о Болотной и лидерах того протеста – Навальном, Яшине, Собчак, Немцове и иже с ними – по сведениям белорусской оппозиции в ОАЭ. Там же в ОАЭ коротает время и журналист Михаил Зыгарь. А вот телеведущий Дмитрий Дибров, как бы потомственный казак, назвавший 80% телезрителей идиотами, согласно этим данным, предпочел Мальдивы.

Алла Борисовна Пугачева и ее супруг Максим Галкин выехали вместе с детьми в неизвестном направлении, но говорят, что все же во Францию. Где, как утверждают белорусские оппозиционеры, нашла себе сейчас пристанище и другая пара – Земфира и Рената Литвинова. Там же, по тем же сведениям, находится и телеведущий и знаток истории моды Александр Васильев.

Эммануил Виторган не стал уезжать далеко от России. Он в Латвии и даже объявил сбор финансовой помощи. Нет, не для Украины. Для себя.

Супруга Алексея Навального чистит перышки в благополучной и сытой (пока) Германии. Было бы странно, если бы она выбрала другую страну. Правда, суд у ее мужа Алексея еще не закончился, но ведь это же его проблемы, не правда ли? Юлия уехала практически посередине очередного заседания, и никто не знал, куда, пока об этом не сообщили белорусские оппозиционеры.

Пугачева и Галкин во Франции Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У богатых бизнесменов и банкиров свои причуды. Они поехали туда, где им комфортнее, где, по всей видимости, как говорил Жеглов "любовь с интересом". Как утверждают вышеупомянутые ресурсы, Михаил Фридман в Великобритании, Петр Авен – в Италии, Алексей Мордашов – на Сейшелах. И только Вагит Алекперов, как простой россиянин по "горящей путевке", улетел в Турцию. Как Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, которая тоже где-то там.

Без сомнения, кто-то из этих людей действительно поехал отдохнуть, и развернувшаяся в эти дни история просто застала их там. Но часть этой публики именно сбежала. В сети множество призывов. Одни призывают посадить беглецов по возвращении, но за что? Дескать, кто уехал на Канары, то пожалуйте на нары. Извините, никакого преступления они не совершали. Нет статьи в УК за "бегство из страны". Не с поля боя дезертирство, в конце то концов. Другие считают, что их не надо впускать в страну назад, когда они станут возвращаться. Извините, и это также не имеет под собой никаких правовых оснований. Граждане РФ имеют право беспрепятственно вернуться домой в любое время, а от паспортов никто из них не отказывался. Кстати, десятки тысяч человек не стали отказываться от отдыха за границей, с ними что делать прикажете?

Виторган в Латвии. Фото: Татьяна БЕЗБОРОДОВА

Но рычаг воздействия на всех этих "селебрити" у общества есть. И он у каждого из нас в наших собственных руках. Называется "ударить по карману" - не слушать, не смотреть, не покупать. Общественный бойкот в свое время не позволил фильму Зеленского окупиться в прокате, и он перестал снимать и сниматься в России. Общественный резонанс и сдача билетов вынудила сейчас заменить концерт Валерия Меладзе на элитной концертной площадке перед 8-м марта на выступления других исполнителей. Не надо репрессий, достаточно просто своим кошельком убедить их в том, что они стали не востребованы в той стране, где зарабатывали ранее свои миллионы.

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