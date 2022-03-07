Герой Советского Союза Борис Громов обратился к украинским "афганцам": Откройте же, наконец, свои глаза!

Герой Советского Союза Борис Громов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и всегда, я обращаюсь к Вам, как к своим боевым товарищам по Афганистану и как в ходе многих лет совместной, плодотворной деятельности. Вы, скорее всего, будете возмущаться (а точнее делать вид), что мое обращение к вам – это вроде не к вам. Пусть это будет на вашей совести. Но вы же не сможете отрицать того, что мы с вами в наше военное и послевоенное (афганское) время дружили, очень часто встречались, делились, чем могли, помогали друг другу (в том числе от нас и финансово) и радовались тому, что мы вместе!

Сейчас все не так, все шиворот навыворот, наперекосяк. Печально. А ведь от нашей честной, совместной позиции многое зависело. Но увы. Начиная с весны 2014 года, вы в своем письме объявили, что не надо впредь вас беспокоить, обращаться к вам, и что вы полностью поддерживаете своего Президента Порошенко, на совести которого и его предшественника Ющенко, уже тогда были многие жертвы на Майдане, а также сверх резкие высказывания против Российской Федерации. Это правда!

Для меня и для миллионов наших граждан это было дико и нереально слышать, ведь Украина для нас всегда была самой родной и самой близкой, неделимой ни с кем Республикой. Я это все знаю и помню: и потому, что моя первая жена (погибшая подо Львовом в 1985г.) была украинкой; и потому, что я в конце 80-х – начале 90-х годов был в руководстве Украины и Командующим войсками Киевского военного округа, а до этого отдавший много лет службе в разных местах этой замечательной Республики. Это правда!

Но уже в начале 90-х, как оказалось позже, на Украине появились чудовищные ростки местного нацизма, а значит и фашизма. Фактов этого много. В те годы в некоторых военкоматах Львова, Ровно, Ивано – Франковска и других городов заставляли призывников и их родителей тихо – тихо, за ширмой подписывать бумаги о согласии, в случае необходимости, воевать с Россией. Вы знаете об этом? Помните?

В те же годы в ряде областей на западе и в центральной части Украины начали практически открыто, в лесах, в сельской местности готовить настоящих будущих боевиков под руководством «сотенных», «десятников» и других нацистов. Это началось в то далекое время! А Вы что, не знали об этом, не понимали против кого их уже тогда готовили (ну не против же американцев или французов или других!)? Вы все знали, но молчали! Это так?

С далеких, далеких 50-х годов прошлого века, к несчастью для вас началась, а может быть возродилась вновь, идеология фашизма в западной части Украины. История этого известна.

Что, никто этого не знал и не видел? И знали, и видели многие! Может быть думали, что все само собой рассосется? Увы, наивность или показуха этого не победила. Не рассосалось. Становилось еще хуже. Больше того, в начале 90-х годов, у вас в стране жестко, открыто, официально в системе образования перешли к подготовке детей, школьников, студентов на русофобскую основу! Таким образом, было воспитано несколько поколений молодых людей в антироссийском духе!

А с середины 80-х – 90-х годов, когда прекратил существование Советский Союз, в вашей стране об этом (о нацизме и фашизме) заговорили многие, в том числе и некоторые бывшие члены Политбюро ЦК КПУ (Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины) во главе с Кравчуком Л.М., бывшим заместителем по идеологии у Щербицкого В.В. в Коммунистической Партии Украины, а затем и первым Президентом Украины. Но заговорили не с осуждением.

А чуть позже, это приняло официальный формат и официально, вначале осторожно, а затем все громче и громче звучало из уст Президентов Украины Ющенко, Порошенко и невменяемого Зеленского. То есть фашизм стал официальной политикой вашего государства. Разве это для вас новость?

Я в феврале 2014 года, как вы должны помнить, был у вас в Киеве на праздновании 25-й годовщины завершения войны в Афганистане и вывода оттуда Советских войск. И мы уже тогда с вами в кулуарах говорили с тревогой о том, что происходит в вашей, нашей Украине. Тогда уже действовал Майдан на Крещатике. Я не мог себе представить, что впереди нас ждут ужасные события и на Крещатике, и в Одессе, и на Донбассе где, как и в Крыму, народ восстал против «Правого сектора» (запрещенного в РФ). И где в последние 8 лет погибло от этих головорезов – фашистов около 14 тысяч мирных жителей, в том числе много детей. А ведь все это время вы МОЛЧАЛИ. Были с ними солидарны или боялись?

А дальше – больше. Разнузданная, наглая, провокационная политика против моей страны и ее травля. США, ЕС, НАТО бросились поддерживать фашистский режим на Украине. А 5 марта сего года стал известен текст выступления в Бундестаге нового Канцлера ФРГ по поводу событий вокруг Украины и то, какими овациями зал провожал, этого, потерявшего… все волосы и мозги в политических битвах, политика. Он не скрывал, что хочет реванша за 1933 -1945 гг.

События на Украине меркнут перед картиной, нарисованной Шольцем. Да, история их ничему не научила, жалко их очень, ведь не успеют они СПРЯТАТЬСЯ даже в скалах шестого континента. Ребята, а вы-то, как к этому относитесь?

Я считаю, что наше с Вами боевое товарищество, помощь друг другу должны помочь нам остаться хорошими людьми. И мы, и вы прекрасно понимаем, что Украина для США, ЕС и НАТО – пустое место. Она для них просто инструмент. И через него они готовы развязать новую войну, чтобы разгромить нас. Но очень боятся, у них все дрожит! А вот для России – она своя, родная, близкая страна, но без фашистов и политических проституток.

При редких встречах в нулевые годы с президентом Украины №2 Кучмой Л.Д. я постоянно задавал ему один, очень волновавший меня вопрос – зачем Украина стремится в НАТО? Это ведь означало, что Украина де факто работала, работает и будет работать против нас!

Фактически то, что происходит на Украине – это наследие всего, что сделали Горбачев М.С. и Ельцин Б.Н. Это они лично развалили СССР, а Ельцин Б.Н. к тому же, присягнул на верность США прилюдно, когда совершил один из своих визитов в эту страну.

У Вас это буйно расцвело и пошло дальше.

Нашу страну спасло от полного краха только то, что в 2000 году к власти пришел грандиозный человек – В.В. Путин! А в вашей стране после легендарного, уважаемого народом Щербицкого Владимира Васильевича больше не нашлось лидера, который бы мог вести за собой страну к процветанию.

Это правда! Зато пришли те, кто с потрохами продался американцам, предал свой народ, славянское содружество и православие и привел государство к фашизму.

Это настоящая катастрофа XXI века.

И я не хочу, как и миллионы моих соотечественников, жить рядом с войсками натовцев, с их ядерными ракетами, направленными в сторону моей страны, я не хочу жить рядом с государством, где буйствует фашизм, который взял в заложники украинцев, моих родных, друзей, товарищей и братьев – славян!

Не предавайте своих боевых товарищей ни за какие деньги! Это не по-христиански, не по-Божески!

Помните – Россия никогда и никому не сдавалась!

Так будет, пока существует Земной шар!

Откройте же, наконец, свои глаза!

Оглянитесь вокруг!